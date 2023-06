Vale do Lobo recebe vários eventos musicais este verão

Vale do Lobo vai contar com eventos musicais de verão, que conjuga finais de tarde com concertos ao ar livre de junho a setembro.

De 10 de junho a 2 de setembro, o programa de eventos musicais de verão 2023 em Vale do Lobo reserva uma combinação de finais de tarde pautados pelo ritmo e boa disposição, com opções para todos os gostos e preferências.

Desde os envolventes ritmos do jazz, do fado e dos clássicos intemporais, passando pelas melodias latinas, ao samba, à bossa nova e às vibrantes sonoridades da música mundial, cada concerto intimista proporcionará uma experiência musical única e inigualável.

Por sua vez, também dois concertos ao ar livre terão lugar no Parque do Golfe, de tributo à lendária “Lady Soul” Aretha Franklin e aos incomparáveis ABBA, prometendo finais de tarde inesquecíveis no deslumbrante cenário do campo de golfe ao pôr-do-sol.

A partir de junho, Vale do Lobo promove uma série de sessões musicais intimistas na Academia de Ténis, que terão lugar quinzenalmente, aos sábados, pelas 20 horas. Estas sessões integram artistas e grupos musicais de grande qualidade, permitindo espetáculos imperdíveis para todos os gostos e idades, no ambiente mágico que o final de dia reserva.

Com serviço de bar disponível e opção de reserva para jantar no Ténis Café, estes concertos exclusivos são a forma perfeita para desfrutar de uma tarde de verão com a família ou amigos. Numa nova área lounge especialmente preparada para o efeito, com vista para os campos de ténis e pinhal envolvente, os concertos desenvolvem-se num conceito muito descontraído e informal que apelam a todas as idades. O diversificado programa musical reúne formações e artistas de excecional qualidade com distintos géneros que incluem samba, fado, jazz, soul, clássico e pop.

O programa de eventos de verão deste ano em Vale do Lobo terá início já no sábado, dia 10 de junho, com o concerto intimista “Sunset Samba” pelo grupo Sambambas – Roda de Samba a partir das 20:00h. Este evento promete uma noite de puro ritmo e energia, envolvendo todos os presentes num cenário único de tons dourados de final de dia de verão com vista para os campos de ténis.

De igual modo, no sábado, dia 24 de junho, terá lugar o concerto “Strings in Harmony” pelo surpreendente duo TerraSul, composto pelos talentosos músicos Ricardo J. Martins (Guitarra Portuguesa) e Vítor Bacalhau (Guitarra Eléctrica), numa perfeita simbiose de melodia e a harmonia de cordas que prometem um serão de pura musicalidade.

No dia 8 de julho, a conceituada fadista Carla Pires, acompanhada de André M. Santos (guitarra clássica) e de João Vaz (guitarra portuguesa) interpretam os seus mais emblemáticos temas num concerto intimista simplesmente imperdível intitulado “Echoes of Fado as the Sun Goes Down”, garantido um final de tarde cheio de emoção.

Por sua vez, e como um dos maiores momentos deste verão, Vale do Lobo irá receber a 22 de junho Rocio Anguè, acompanhada dos músicos da sua banda Think, para um grandioso concerto no campo de golfe, de tributo à lendária e única, ARETHA FRANKLIN.

Este emblemático concerto de tributo a Aretha Franklin promete levá-lo numa verdadeira viagem através de alguns dos seus maiores êxitos, incluindo canções bem conhecidas como “Respect”, “Think”, “Natural Woman” e muitas mais, num início de noite inesquecível, repleto de talento, boa música e do melhor Soul de sempre.

Em agosto, os concertos intimistas continuam na Academia de Ténis, no dia 05 com um serão musical diferente no espetáculo “Jazz Evening with a Latin Flavour”, onde João Frade convida Michael Olivera e Yarel Hernandez a compor o seu trio de jazz para proporcionar um novo final de tarde musical, simplesmente memorável.

No sábado, dia 19 de agosto, o concerto intimista “World Music Fusion Under the Stars” encerrará a temporada de sessões musicais na Academia de Ténis deste verão pela banda de fusão/World Music “Plasticine” que promete um contagiante e imperdível espetáculo de ritmo e sonoridade, a não perder!

Por fim, e a encerrar o ciclo de concertos musicais de verão no resort, Vale do Lobo proporciona no dia 2 de setembro pelas 19h30, uma experiência musical única com um grandioso concerto de tributo aos ABBA, no campo de golfe ao pôr-do-sol, numa noite de homenagem ao lendário grupo dos anos 70.

O programa de eventos de verão deste ano no resort faz parte integrante das celebrações dos 60 anos de Vale do Lobo, que reforça a imagem e qualidade de excelência. Os bilhetes para todos os concertos estão já disponíveis na plataforma EventBrite e na receção do resort. Não perca a oportunidade de assistir a estes excecionais eventos musicais em Vale do Lobo.