Tavira tem duas novas rotas turísticas

As Rotas do Polvo e do Atum destinam-se a dar a conhecer a história e os saberes da cidade de Tavira.

Tavira disponibiliza, a partir de agora, duas novas rotas turísticas: do polvo e do atum. Dois percursos, na freguesia de Santa Luzia, facilmente identificados, através da consulta de placas informativas. Dois itinerários criados com o objetivo dar a conhecer a história e os saberes desta comunidade, bem como valorizar o património marítimo, a cultura, a história local e as suas gentes.

Estas rotas, pensadas ao abrigo do projeto Mar 2020, integram o Plano de Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, tendo em vista o alargamento de programas educativos e a diversificação económica, nomeadamente, em termos de qualificação da oferta turística.

A Rota do Polvo convida a percorrer Santa Luzia, num percurso com 10 paragens, onde em cada ponto é revelada a história desta vila piscatória, ao longo dos séculos, assim como a riqueza das artes de pesca, as embarcações e a essência desta comunidade com fortes tradições fluviais e marítimas. Ao seguir as indicações de cada placa, é possível conhecer mais sobre a biologia do polvo, as personalidades incontornáveis da vila, a história por trás de ruas e construções, bem como a forma como se organizava a sociedade santaluziense a nível religioso, de saúde e ensino.

A Rota do Atum desvenda in loco a história da pesca do atum na região algarvia, mais concretamente, na armação da Companhia de Pescarias “Três Irmãos” ou Barril.

Na praia do Barril é possível conhecer um exemplo único de preservação de um aglomerado habitacional relacionado com esta pescaria. São nove pontos de paragem obrigatória que permitem descobrir mais sobre a importância do atum rabilho, na dieta alimentar, desde a antiguidade, o seu papel na economia algarvia, o método de trabalho no contexto de armação e o dia-a-dia do arraial.