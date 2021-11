Projeto #StandOut vai promover o potencial jovem em Faro

O #StandOut – Projeto para a Promoção do Potencial Jovem pretende intervir na integração profissional de jovens, entre os 16 e os 30 anos, em situação (ou em risco) de exclusão social, no concelho de Faro.

Trata-se de um projeto que surge pela prioridade de combater a dificuldade que estes jovens têm na inserção no mercado de trabalho e em terem experiências profissionais consistentes, regulares e duradoras.

Nesse âmbito, são definidas como fases de intervenção do projeto:

#Reach_Out – contacto inicial entre o/a jovem e o projeto (por iniciativa própria ou pelo reencaminhamento através de uma Entidade ou Técnico/a), que engloba uma triagem de necessidades e expectativas e uma avaliação das suas singularidades, com vista à construção em conjunto de um projeto de empregabilidade e um plano de intervenção personalizado com estratégias e ações adequadas ao seu perfil;

#(Em)Power_Up – após a definição do plano de intervenção, preconiza-se uma nova fase no processo que passará pela capacitação e empoderamento do/a jovem com o objetivo principal de aquisição de competências e confiança necessárias no âmbito da empregabilidade;

#Go_n_Keep_Up – considerando-se o/a jovem capacitado/a e reunindo em si as estratégias necessárias para os desafios da empregabilidade, a terceira e última fase de intervenção implicará a facilitação de um matching entre «Jovem – Entidade», auxiliando a inserção do/a mesmo/a no mercado de trabalho (considerando as diferentes modalidades de inserção na vida ativa, como emprego, estágios ou outros apoios e incentivos ao emprego) e facilitando mentoria de forma contínua até ser estabelecido um processo considerado sustentável no contexto do mercado de trabalho.

O projeto e a equipa técnica do #StandOut, constituída por profissionais da área da Psicologia e do Serviço Social, encontram-se disponíveis à comunidade jovem no Gabinete de Bairro, localizado na Rua José Rosário Silva, nº 56, 8000-536 Faro, sob marcação prévia para atendimento todas as terças e quartas-Feiras no horário das 15h00 às 19h00.

O #StandOut é um projeto inserido no Programa +COESO Emprego – Empreendedorismo Social (GAL), promovido pela Sê Mais Sê Melhor- Associação para a Promoção do Potencial Humano e cofinanciando pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia – Fundo Social Europeu.