Portimão: CHEGA quer debater situação de urgências pediátricas e bloco de partos

O CHEGA quer debater com o ministro da Saúde situação das Urgências Pediátricas e Bloco de Partos do Hospital de Portimão.

Preocupado com a situação enfrentada pelas urgências pediátricas e pelo bloco de partos do Hospital de Portimão, o partido CHEGA fez um requerimento para audição na Comissão de Saúde ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Os encerramentos constantes do bloco de partos de Portimão ao longo de diversos períodos, devido à carência de médicos especialistas, teve já consequências muito adversas para a população, compromete o acesso a cuidados de saúde adequados e agrava o risco para grávidas e crianças na região, pode ler-se no comunicado a que o barlavento teve acesso.

Segundo o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), os serviços foram reorganizados durante final do ano de 2022, com recurso a médicos não especialistas no atendimento às urgências pediátricas em Portimão e direcionando o internamento para o Serviço de Urgência Pediátrica de Faro. Posteriormente, o CHUA afirmou, já em janeiro de 2023, estar a trabalhar na resolução da falta de recursos humanos com a contratação de novos profissionais para 2023.

No entanto, recentemente, foi anunciado que a situação poderá repetir-se no verão, com o possível encerramento das urgências pediátricas e do bloco de partos de Portimão devido à falta de profissionais.

O acesso aos serviços de saúde durante esse período tornar-se-á ainda mais difícil, pois as grávidas com mais de 22 semanas de gestação são obrigadas a deslocar-se ao hospital de Faro, situado a uma distância de 70 quilómetros de Portimão, isto acontece num período em que a região recebe milhares de turistas.

É neste contexto e ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis que o Grupo Parlamentar do CHEGA requere audição com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na Comissão de Saúde, para que sejam prestados esclarecimentos sobre a situação das Urgências Pediátricas e Bloco de Partos do Hospital de Portimão e possam ser apresentadas as ações que estão a ser implementadas para garantir o adequado funcionamento desses serviços.

No entanto, o barlavento sabe que a direção-executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), para garantir o cumprimento da operação «Nascer em Segurança no SNS» definiu um plano de contingência específico para o Bloco de Partos da Unidade Hospitalar de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), através da integração de especialistas e Internos de Formação Específica de várias instituições do SNS, desde o Hospital Senhora de Oliveira de Guimarães até ao Hospital Santa Maria.