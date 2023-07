O catálogo «Turismo Criativo no Algarve» está disponível para convidar os visitantes a pôr as mãos na massa no Algarve de forma artística.

Que o Algarve já não é só sinónimo de praia, todos sabem. Mas agora há um novo conjunto de experiências de gastronomia e artesanato que vão pôr os turistas em ação, numa troca ativa com as comunidades locais.

São 20 no total e estão reunidas num catálogo que quer impulsionar o turismo criativo durante as férias no sul do país.

Degustar vinagres, confecionar tiborna e xarém ou doce fino de amêndoa, aprender a trabalhar o esparto, cestaria em cana, moldar uma taça em barro ou fazer o tradicional azulejo português são alguns exemplos dos programas criativos que estão disponíveis para melhor conhecer o Algarve pelas próprias mãos, com a ajuda de chefs, doceiras e artesãos da região.

Todos os programas podem ser combinados de acordo com as preferências de cada visitante, seguindo as novas dinâmicas do turismo social e ambientalmente responsável.

O catálogo «Turismo Criativo no Algarve» está disponível para consulta e download aqui.

O objetivo da edição é simples: convidar os visitantes a pôr as mãos na massa no Algarve de forma artística, através de atividades que destacam os produtos agroalimentares e as artes e ofícios da região.

A partir de agora, quem viajar para o sul do país terá assim oportunidade de desenvolver o seu potencial criativo ao participar em experiências autênticas, aprendendo sobre o património histórico e cultural da região pela voz dos residentes locais, criando uma cultura viva no destino de férias.

O novo catálogo foi desenvolvido no âmbito do projeto Algarve Craft & Food, dinamizado em parceria pela Região Turismo do Algarve, a Tertúlia Algarvia e a QRER (Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade), com o financiamento do programa operacional CRESC Algarve 2020.