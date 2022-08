Turistas recebidos em Faro com «Doces e sumarentas» laranjas algarvias

Ação de charme no Aeroporto de Faro promovida pelo Turismo do Algarve e pela DRAP Algarve.

O Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) do Algarve vão distribuir uma tonelada de laranja algarvia aos turistas que cheguem ao Aeroporto Internacional de Faro (Aeroporto Gago Coutinho) para umas férias na região.

A ação, que tem o apoio de um produtor regional e do Aeroporto de Faro, decorre a partir de amanhã, terça-feira, dia 9 de agosto, até sexta-feira, dia 12, das 9h00 às 13h00.

Amanhã a ação contará com a presença do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e do diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, para distribuição de sacos de laranja aos turistas na zona das chegadas do aeroporto.

Os citrinos do Algarve são hoje um «cartão-de-visita» da região. Foram o primeiro produto regional com Indicação Geográfica Protegida (IGP), obtida em 1994, e o Algarve detém o título de principal produtor de citrinos do país. Estima-se que, na região, os citrinos ocupem uma área de cerca de 16 mil hectares e que a produção supere as 350 mil toneladas anuais.