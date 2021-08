GNR fiscalizou apanha e comércio de alfarroba no Algarve

Operação incidiu em quatro concelhos da região.

O Comando Territorial de Faro da GNR realizou na terça-feira, dia 24 de agosto, uma ação de fiscalização dirigida à apanha e comércio de alfarroba nos concelhos de Loulé, Faro, São Brás de Alportel e Olhão.

Foram fiscalizados diversos estabelecimentos comerciais que se dedicam à compra de alfarroba, tendo ainda sido fiscalizados diversos veículos que efetuam o transporte deste produto até aos respetivos pontos de comercialização.

No decorrer das diligências policiais, foram elaborados 16 autos de notícia por furto de alfarroba, tendo sido constituídos arguidos 12 indivíduos, com idades compreendidas entre os 21 e os 69 anos, e identificados outros nove, com idades compreendidas entre os 14 e os 62 anos.

Foram ainda apreendidos 3.720 quilos de alfarroba, uma vez que os suspeitos não conseguiram justificar a sua proveniência.

Desta ação resultou ainda a detenção de um homem de 55 anos, por condução sob influência do álcool, e de dois indivíduos de 32 e 56 anos, por condução sem habilitação legal.

Foram ainda elaborados 51 autos de contraordenação de âmbito rodoviário, para além de nove por infrações ao Regime de Bens em Circulação e de uma participação por falta de guias de transporte ao abrigo do Regime de Bens em Circulação.

A ação contou com o reforço de militares do dispositivo territorial e de trânsito, incluindo elementos da estrutura de investigação criminal, da Unidade de Ação Fiscal (UAF) e com o apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).