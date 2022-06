CCDR Algarve volta a ter chefia de Divisão de Recursos Humanos

Lugar estava vago desde 2009.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve terá de novo, a partir de amanhã, 1 de julho, chefia de Divisão de Recursos Humanos (DRH), lugar que se encontrava vago desde 2009.

Considerando a missão, as atribuições e o tipo de organização interna das CCDR’s, as necessidades especificas da CCDR Algarve e as atribuições e competências cometidas à DRH, bem como a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2022, a presidência da CCDR Algarve considerou «estratégico o preenchimento do lugar no contexto da reorganização interna dos serviços, para melhor corresponder aos desafios do Algarve e à missão de coordenação e articulação de serviços na região».

A Divisão de Recursos Humanos tem, nos termos do Despacho n.º 10934/2018, de 23 de novembro, várias competências e atribuições: inventariar as necessidades de formação dos serviços e propor a realização de ações de formação; elaborar o balanço social; assegurar as ações relativas à administração e mobilidade do pessoal; praticar todos os atos preparatórios relativos a recrutamento, seleção de pessoal e provimento, promoção e cessação de funções; estudar, promover e coordenar as ações referentes à racionalização, normalização e simplificação dos procedimentos e circuitos administrativos; assegurar a gestão e administração do pessoal; promover, em articulação com os serviços, a correta afetação dos recursos humanos; assegurar o apoio logístico e administrativo dos serviços e preparar os procedimentos relativos à atribuição das classificações de serviço.

Complementarmente, desde janeiro de 2022, a CCDR Algarve acolhe o Centro Qualifica AP, que flexibilizará, a nível do território, as respostas desconcentradas que possam ir ao encontro das necessidades dos trabalhadores em funções públicas e facultar-lhes qualificação, contemplando a possibilidade de aprofundamento das competências desenvolvidas no contexto da Administração Pública, apostando no reconhecimento, validação e certificação de competências.