Associação Vicentina prepara o futuro a «Articular para Intervir»

Projeto da Vicentina conta com a participação da empresa Aliados Consulting.

A Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste encontra-se a desenvolver um diagnóstico territorial prospetivo, que procura enquadrar a realidade regional e sub-regional naquilo que são os seus constrangimentos, as suas capacidades e as oportunidades existentes ou que se podem antever, num projeto denominado «Articular para Intervir».

Para ajudar neste processo, a Vicentina conta com a participação da Aliados Consulting, empresa de consultoria. Este diagnóstico servirá de base à definição de «uma estratégia de desenvolvimento regional que explore de forma eficiente os recursos existentes para a promoção de um território mais coeso, sustentável e resiliente».

O «Articular para Intervir» tem como objetivos gerais o reforço da capacitação das entidades que integram a parceria, nomeadamente as respetivas equipas técnicas, bem como a capacitação dos stakeholders regionais e das comunidades locais.

No lançamento desta fase dos trabalhos vão decorrer diversas iniciativas, como um workshop temático de capacitação e reflexão sobre a abordagem metodológica e ferramentas para o diagnóstico territorial prospetivo, para entidades parceiras convidadas, e um focus group com instituições regionais convidadas.

A Associação Vicentina procurará também contributos nas Assembleias Comunitárias, abertas a todos os parceiros, entidades e pessoas interessadas dos respetivos concelhos, que vão decorrer na Biblioteca de Portimão, dia 27 de julho, às 17h00, para os concelhos de Lagoa e Portimão; na Biblioteca de Silves, dia 28 de julho, às 15h30h, para os concelhos de Monchique e Silves, e na Câmara Municipal de Lagos, dia 28 de julho, às 10h00, para os concelhos de Aljezur, Vila do Bispo e Lagos.

O projeto é promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e conta com a participação das Associações de Desenvolvimento Local da região: Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, In Loco e Associação de Terras do Baixo Guadiana (ATGB).

As inscrições estão abertas neste link ou através de e-mail.