Agosto será novamente mês de grandes eventos no Algarve

São muitos os eventos que voltam a decorrer depois de dois anos de ausência devido à pandemia.

O mês de agosto volta a ser sinónimo de grandes eventos na região algarvia, naquele que é o regresso «à normalidade» após anos de restrições forçadas pela pandemia COVID-19.

Entre os muitos eventos que voltam a realizar-se, destacados pelo «Guia Algarve» da Região de Turismo do Algarve (RTA), está o maior acontecimento de Castro Marim: os Dias Medievais, que de 24 a 28 de agosto animam a vila algarvia com a exibição de artes e ofícios, trocas comerciais, espetáculos teatrais e musicais e banquetes. Será uma genuína e inesquecível viagem à magia da Idade Média.

De igual modo, a Feira Medieval de Silves regressa de 10 a 20 de agosto, com 11 dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve. Uma viagem no tempo que convida a experienciar «Um dia na História», com torneios e espetáculos no castelo, animação fixa e itinerante, tascas medievais, um acampamento berbere com mercadores de produtos exóticos, entre outras atrações.

Em Portimão, agosto é sinónimo de Festival da Sardinha. Aquele que, segundo a organização, é o «maior evento gastronómico do Algarve», volta para animar a zona ribeirinha de Portimão de 3 a 7 de agosto.

Durante os cinco dias do festival, a sardinha assada a pingar no pão volta a ser rainha, mas não faltam outros motivos de interesse. Do artesanato à doçaria, da animação de rua à música, merecem destaque artistas e bandas nacionais: João Leote com Marisa Liz (dia 3), David Fonseca (4), Bárbara Tinoco (5), Wet Bed Gang (6) e David Carreira (7).

Em Lagoa também está previso um regresso de peso: a FATACIL – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa. O certame junta exposições de comércio, artesanato ao vivo, agricultura, espetáculos equestres, gastronomia regional, animação de rua e concertos, decorrendo de 19 a 28 de agosto.

A organização espera «uma romaria de visitantes nacionais e estrangeiros», apresentando um cartaz musical «à altura»: Expensive Soul (dia 19), Gipsy Kings by Diego Baliardo (20), João Pedro Pais (21), Profjam (22), Quim Barreiros (23), Plutónio (24), Bárbara Bandeira (25), Resistência (26), Fernando Daniel (27) e Tony Carreira (28).

Destaque ainda para o Verão em Tavira, que regressa «revigorado e renovado, mantendo a qualidade das propostas culturais que fazem deste programa uma referência na região e no país».

O Parque do Palácio da Galeria é um dos principais palcos do evento, onde será possível assistir a concertos dos The Gift (3 de agosto), do compositor, cantor e produtor algarvio Diogo Piçarra (11) e de outro algarvio, nome incontornável da música portuguesa: Dino D’Santiago (17).

Estas e muitas outras sugestões, incluindo apresentações de dança, teatro, exposições, feiras, mercados e eventos desportivos, «dão brilho à agenda cultural algarvia em agosto», segundo os responsáveis da RTA.

Dirigido a residentes e turistas e editado mensalmente, o «Guia Algarve» é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.