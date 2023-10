Vítor Aleixo reafecta pelouros no executivo da Câmara Municipal de Loulé

Em comunicado, o autarca Vítor Aleixo dá conta da reafectação de pelouros e alterações à orgânica da Câmara Municipal de Loulé.

«Após mais de dois anos de exercício de funções públicas, exatamente a meio do meu último mandato autárquico, o executivo municipal, como aliás fez sempre no passado, promoveu internamente um balanço e uma reflexão sobre caminhos e projetos a concretizar nos derradeiros dois anos de trabalho. Estiveram em análise várias decisões possíveis, como a reafectação de pelouros e alterações mais ou menos extensas à orgânica da Câmara Municipal de Loulé», lê-se no comunicado, assinado pelo edil.

Entre as várias alterações, «foi aceite o pedido de substituição no cargo de vice-presidente da vereadora Ana Isabel Machado, que será agora assumido pelo vereador David Pimentel. As alterações à orgânica municipal resumir-se-ão à criação de um departamento de polícia municipal, de acordo com o compromisso assumido nas últimas eleições».

Por último, «e para completo esclarecimento junto da opinião pública, o executivo a que presido reconhece que, no decurso deste processo de reflexão e discussão, ocorreram momentos difíceis, de divergência, que foram cabalmente resolvidos, pelo que o trabalho prosseguirá em condições renovadas para continuar a servir bem as nossas populações até ao final do presente mandato», garante Vítor Aleixo.