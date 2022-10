Variante de Odiáxere espera há 45 anos pela construção

Proposta «Não pode ficar para trás a construção da variante à EN125» em Odiáxere, foi aprovada pela Câmara Municipal de Lagos.

A Câmara Municipal de Lagos, reunida a 6 de outubro, aprovou por unanimidade a proposta «Não pode ficar para trás a construção da variante à EN125» em Odiáxere, apresentada pelo vereador eleito da Coligação Democrática Unitária (CDU), Alexandre Nunes.

«Desde 1977, há 45 anos, que a CDU e o Partido Comunista Português (PCP) intervêm, tanto nos órgãos municipais das autarquias do concelho de Lagos como na Assembleia da República, exigindo a construção da variante da Estrada Nacional EN125, velha aspiração da população que permitiria retirar do interior da vila de Odiáxere o intenso trânsito» que corta ao meio aquela povoação.

«Essa necessidade é unanimemente reconhecida e foi a razão do projeto já ter sido executado, aprovado por todas as entidades com intervenção, elaborado e posto em discussão pública o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), feita a picotagem no terreno e iniciado o processo de expropriações. A crise de 2008 interrompeu este processo e continua por resolver o litígio assim provocado com a empresa Algarve Litoral, então adjudicatária da obra de requalificação da EN125, em que estava incluída a variante de Odiáxere», lê-se na proposta.

Recentemente, «foi do conhecimento público que a Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso público para a construção da Variante em Olhão e que faz parte do plano de investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a região». Odiáxere fica de fora.

«Passados que são estes 45 anos de permanente intervenção e insistência, continua a luta para se conseguir melhorar significativamente a qualidade de vida da população desta vila. Visto que os sucessivos governos deixaram arrastar este caso com promessas não cumpridas, até à situação litigiosa em tribunal em que se encontra», a autarquia manifesta «o mais vivo protesto» junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e do governo.