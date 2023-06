União dos Sindicatos do Algarve promove sessão cultural pela Paz

União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN promove sessão cultural pela paz , dia 16 de junho, às 21 horas, no jardim Catarina Eufémia em Faro.

«A escalada armamentista e as sanções estão a afetar violentamente as condições de vida dos trabalhadores e das populações, enquanto as multinacionais do armamento, da energia, da alimentação, da distribuição acumulam fabulosos lucros. É urgente pôr um fim à confrontação e à guerra, seja na Palestina, no Sara Ocidental, na Síria, no Iémen ou na Ucrânia, com as trágicas consequências e os sérios perigos que comportam não apenas para os trabalhadores e o povo dos países envolvidos mas também significam um enorme risco para todo o planeta», apela hoje a União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN, em nota enviada às redações.

«Trabalhar para a construção paz é, assim, uma obrigação de todos os que aspiram a uma sociedade mais justa, onde todos possam aceder à educação, à cultura, à saúde, à segurança social, à estabilidade na vida, ou seja o progresso social e o bem estar de toda a humanidade que apenas será possível na ausência de conflitos armados, ingerências e sanções económicas», argumenta força sindical que subscreveu o apelo proposto pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC).

«É necessário que continuemos a desenvolver ações que pressionem o governo português a não contribuir para o agravamento do conflito, do militarismo, da guerra, e para que cumpra os princípios da Constituição da República Portuguesa, como o direito à autodeterminação dos povos, a não ingerência nos assuntos internos de outros Estados, a solução pacífica dos conflitos internacionais, a dissolução dos blocos político-militares, o desarmamento geral, simultâneo e controlado», lê-se ainda na nota.

Nesse sentido, a União dos Sindicatos do Algarve/CGTP-IN solicita a participação de todos na sessão cultural pela Paz, na sexta-feira, dia 16 de junho, às 21 horas, no Jardim Catarina Eufémia, em Faro.