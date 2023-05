União das Freguesias de Faro volta a receber Prémio Autarquia do Ano

O Prémio Autarquia do Ano distinguiu a União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro) na subcategoria de Promoção de Estilo de Vida Saudável.

A União das Freguesias de Faro (UFF) foi distinguida na passada quinta-feira, dia 18 de maio, pelo segundo ano consecutivo, no Prémio Autarquia do Ano, desta feita na subcategoria de Promoção de Estilo de Vida Saudável com o projeto que tem vindo a desenvolver nos últimos anos na área da saúde junto dos alunos das escolas do 1º ciclo da freguesia e junto da população em situação de vulnerabilidade económica.

De referir que a UFF (Sé e São Pedro) apresenta uma série de valências na área da saúde que vão desde a intervenção direta à intervenção em comunidade.

Os serviços de Medicina Dentária, Psicologia, Enfermagem, Terapia da Fala e Medicina Tradicional Chinesa pretendem dar respostas individualizadas aos diferentes problemas nas áreas supracitadas, com especial enfoque nas famílias mais desfavorecidas e em situação de vulnerabilidade económica, já a Nutrição e a Fisioterapia são gabinetes mais vocacionados para a intervenção em comunidade, sobretudo para os mais jovens, sensibilizando-os para a adoção de posturas, procedimentos e hábitos mais saudáveis.

Esta edição do Prémio Autarquia do Ano distinguiu 45 autarquias, entre municípios e freguesias, pelas suas iniciativas, num total de 11 categorias e 50 subcategorias.

O Prémio Autarquia do Ano visa premiar e homenagear as iniciativas e práticas inovadoras dos municípios de todo o país, sendo uma marca registada do Lisbon Awards Group, entidade que também é responsável por vários prémios e conferências nos mais diversos sectores de atividade.

No portfólio do Lisbon Awards Group, incluem-se, por exemplo, os Prémios Lusófonos da Criatividade, o Lisbon International Advertising Festival, o Porto Law Summit e o Lisbon Law Summit, entre outros.