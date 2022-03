Ucrânia: Iniciativa Liberal escreve carta aberta à AMAL

Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal redigiu e enviou uma carta aberta à AMAL, sobre a situação na Ucrânia.

Num momento critico como o atual, o Grupo de Coordenação Local do Núcleo Territorial de Faro da Iniciativa Liberal, redigiu e enviou uma carta aberta à AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, na pessoa do presidente António Miguel Pina, bem como de todos os restantes presidentes dos 16 municípios que fazem parte deste órgão.

A carta tem algumas propostas do para coordenar da melhor forma possível o apoio da nossa região à Ucrânia e a todos os ucranianos que neste momento difícil tanto necessitam de ajuda, missiva esta que o barlavento publica na íntegra.

Carta aberta sobre o apoio do Algarve à Ucrânia:

Ex.mo Senhor Presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), Dr. António Miguel Pina.

Ex.mos senhores presidentes das Câmaras Municipais de todos os municípios do Algarve, que constituem a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

O Núcleo Territorial de Faro da Iniciativa Liberal tem acompanhado com grande preocupação a invasão militar que está presentemente a ocorrer na Ucrânia. Uma invasão militar que envolveu num manto de guerra um país na Europa com as trágicas consequências para a sua população.

Não será necessário discorrermos sobre os acontecimentos que se vivem na Ucrânia por estes dias, não queremos de todo fazer analises a razões ou objetivos, queremos só, e somente, dizer: presente! Queremos colaborar, contribuir, ajudar!

Seguindo o exemplo de liderança inabalável, confiança e otimismo no futuro que o povo ucraniano tem demonstrado ao longo dos últimos dias, também os restantes europeus se uniram em volta dos princípios e valores basilares que definem a nossa sociedade e união – liberdade, igualdade e solidariedade.

Os algarvios responderam de forma extraordinária e, desde a primeira hora, organizaram ajudas humanitárias para providenciar bens essenciais e transporte para o povo ucraniano. Neste contexto, também as Câmaras Municipais do Algarve têm desenvolvido inúmeros esforços para articular o apoio necessário.

Todavia, assistimos a uma segregação e a desfragmentação da força do Algarve e dos algarvios em 16 pedaços pequeninos. Não queremos acreditar, nem permitir que assim seja. Os acontecimentos que se vivem hoje a leste da Europa terão também impacto neste recanto chamado Algarve. É também o nosso futuro que está em causa.

Precisamos, todos os algarvios, de um sinal de confiança, de união, de força e otimismo quanto ao futuro.

Nesse sentido gostaríamos de propor que a Comunidade Intermunicipal do Algarve, nos seus órgãos de Assembleia, Conselho e Secretariado, aprovasse tanto um voto de repudio pela ofensiva russa, como um voto de solidariedade para com o povo ucraniano.

Um povo que conta com uma significativa comunidade espalhada um pouco por toda a região. Uma comunidade tão bem integrada, com trabalhadores que tanto têm ajudado a fazer do Algarve um território melhor, com crianças que estudam nas nossas escolas, com idosos que partilham os seus saberes. Uma comunidade que merece todo o nosso respeito e gratidão.

Acreditamos igualmente que conseguimos ir mais além na ajuda providenciada pelo Algarve com a criação de um grupo de trabalho que permitisse a articulação dos esforços dos 16 municípios algarvios.

Neste contexto, gostaríamos de apresentar algumas propostas, reiterando a nossa total disponibilidade para colaborar, contribuir e ajudar em tudo aquilo que venha a ser necessário:

Reunir, em contacto com as entidades ucranianas, todas as reais necessidades, dos que lá estão, dos que aqui estão, e dos que para aqui virão. Acreditamos que será certamente mais fácil para essas entidades articular as necessidades com uma estrutura intermunicipal, do que com 16 municípios.

Coordenar, com cada um dos municípios, as recolhas de bens, centralizando depois o envio num único ponto. Acreditamos que assim poderíamos ter uma maior rentabilidade do transporte e logística.

Coordenar os transportes de cidadãos ucranianos, reunindo a disponibilidade de cada município para participarem numa coluna de autocarros que fizesse a viagem em conjunto, maximizando todos os recursos de apoio necessários, garantido todas as condições de segurança.

Preparar um ponto de recepção único no Algarve, com todas as condições de acolhimento e cuidados primários, onde estivessem presentes tradutores, psicólogos, pessoal médico e da proteção civil.

Disponibilizar um posto de informação fidedigna para que fossem prestadas todas as informações necessárias aos refugiados.

Agregar nesse ponto de recepção todas as entidades com as quais os cidadãos ucranianos irão necessitar de contactar, como sejam Atendimento Consulado Ucraniano, SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Direção Regional de Educação, IEFP, Segurança Social, Autoridade Tributária, entre muitas outras que se entendam necessárias.

Em articulação com o Conselho Regional da Ordem dos Advogados, garantir a presença de um advogado voluntario para o apoio à recepção, bem como a disponibilização dos advogados voluntários na região para apoio aos refugiados.

Reunir uma bolsa de alojamento, com as disponibilidades a nível regional para as famílias que aqui chegarem.

Coordenação regional de voluntários, nas mais diversas áreas de atuação que são necessárias nestas situações.

Outras tarefas que, pela sua centralização e uniformização possam vir a beneficiar a todos, em especial aos refugiados que aqui chegarem, garantindo-lhes uma recepção em segurança, conforto, paz e tranquilidade, e garantindo também confiança nas autoridades locais, assim como a eficiência e a sustentabilidade das operações.

Há vontade política nacional, assim o demonstra o comunicado do Conselho de Ministros de hoje. Há vontade da sociedade civil local, assim o demonstram as várias atividades que temos visto. Haja agora vontade política no âmbito regional, e teremos no Algarve um exemplo a seguir para todo o país no que à coordenação das operações e a recepção dos refugiados diz respeito.

Entendemos que é esse o nosso dever: oferecer segurança, paz, conforto e confiança, numa clara, evidente e inequívoca manifestação de uma forte e inabalável união em torno dos Princípios e Valores que põem o Ser Humano que somos e os Direitos Humanos que garantimos, acima de toda e qualquer outra coisa.

Unam-se pelo Algarve, sejam capazes de unir o Algarve, pelo povo ucraniano e pelos algarvios, no garante da Liberdade, da Igualdade e da Solidariedade.

Saudações Liberais,

GCL do Núcleo Territorial de Faro da IL