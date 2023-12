Sindicato da Hotelaria do Algarve exige aumento salarial mínimo de 15 por cento, nunca inferior a 150 euros para 2024.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve reuniu na segunda-feira, dia 4 de dezembro, a direção para analisar a situação social no sector do alojamento, restauração e similares do Algarve e decidiu dar início à apresentação ao patronato do sector do Turismo das propostas reivindicativas para 2024.

A apresentação das propostas será precedida, sempre que possível, da discussão dessas propostas com os trabalhadores para a elaboração dos respetivos cadernos reivindicativos.

«A política de baixos salários e de precariedade laboral, promovida pelos sucessivos governos e praticada pelo patronato do sector, e o brutal aumento do custo de vida que se está a verificar, está a empobrecer os trabalhadores ao mesmo tempo que o patronato acumula milhões de euros de lucros», argumenta o sindicato em nota enviada às redações.

«É inaceitável que os trabalhadores, que são quem cria a riqueza, não estejam a usufruir do excelente desempenho e dos resultados alcançados fruto do seu esforço», acrescenta.

O Sindicato da Hotelaria do Algarve «vai intensificar o trabalho de esclarecimento e mobilização dos trabalhadores para a ação reivindicativa nos locais de trabalho e apela à sua unidade e coragem para a luta pelo aumento dos salários, pela reposição do pagamento do trabalho prestado em dias feriado com o acréscimo de 200 por cento, pela regulação dos horários e a sua redução para as 35 horas semanais sem perda de remuneração, pelo gozo de 25 dias úteis de férias sem condicionalismos, pela segurança no emprego garantindo que para um posto de trabalho permanente corresponda um contrato efetivo, pela melhoria das condições de trabalho e de vida a que temos direito».