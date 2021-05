Rute Silva é a nova presidente da Câmara de Vila do Bispo

Rute Silva já assumiu as funções de presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, cargo ocupado na sequência da renúncia ao mandato do anterior presidente Adelino Soares.

Adelinho Soares saiu para assumir as funções de vogal executivo, no Conselho de Administração da empresa Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos SA.

Na sequência destas alterações ao executivo da autarquia vila-bispense que foram aprovadas na reunião de Câmara desta quinta-feira, 27 de maio, o até aqui vereador Armindo Vicente, que não tinha pelouros atribuídos, passa a desempenhar funções a tempo inteiro e foi designado vice-presidente. Fernando Santana mantem-se como vereador a tempo inteiro e Marisa Dias foi oficializada como vereadora sem funções atribuídas.

Face à nova composição do executivo, o município de Vila do Bispo procedeu a uma reorganização da distribuição de funções e competências.

Nesse sentido, a presidente da Câmara, Rute Silva, será responsável por áreas como a proteção civil, estratégia municipal, gestão municipal que engloba administração, economia e finanças, desenvolvimento municipal que abrange a ação social, habitação, educação, saúde, transportes, cultura, desporto e juventude, associativismo, turismo, agricultura e pescas e ambiente, entre outras.

O vice-presidente, Armindo Vicente, terá a seu cargo a área do urbanismo municipal que inclui a gestão do território e as operações urbanísticas e ainda a obras municipais que engloba a gestão de projetos e a execução de empreitadas. O vereador Fernando Santana mantém-se responsável pelas áreas da limpeza urbana, água, saneamento e ainda pela manutenção e conservação dos edifícios e espaços públicos.

«É com imensa honra que assumo o cargo de presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, responsabilidade que garanto cumprir com presença, dedicação, humildade e sentido de missão. Serão apenas alguns meses que anunciam, já, a viragem num percurso de quase 12 anos», diz a nova autarca.

«Hoje, temos de admitir, cumpre-se uma data histórica para o nosso concelho: o dia em que toma posse a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, facto que me orgulha profundamente, enquanto pessoa e munícipe. Como tal, assumo uma responsabilidade acrescida na representação das mulheres desta nossa terra e na defesa de inestimáveis valores de Igualdade e Humanidade», sublinha

«Aproveito a oportunidade para felicitar a eleição do presidente a quem sucedo, como vogal executivo do Conselho de Administração da Algar, em representação da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), desejando-lhe as maiores felicidades nesta sua nova missão, desta feita de âmbito regional. Porém, não posso deixar de manifestar a minha surpresa e profundo desagrado pela forma despropositada como decorreu a sua saída, sem comunicação prévia, nem qualquer passagem de testemunho (entenda-se documentação!), perante a sua vice-presidente e vereadores, situação que registo como sendo da maior gravidade», diz ainda a nova autarca.

«Encerrado este capítulo, e nos meses que faltam até ao final deste nosso mandato, pretendo dar continuidade aos diversos projetos em curso, corrigir alguns dos problemas identificados, desbloquear situações pendentes e contribuir para a constante melhoria e alcance dos serviços prestados por este município à sua população, sempre com um elevado sentido de dever público».

«Quero ainda expressar a minha sentida gratidão pelo incondicional apoio e amizade manifestados pelos vereadores que me irão acompanhar a tempo inteiro, bem como toda a confiança nos restantes membros deste executivo camarário que, acredito, tudo farão no sentido de privilegiar uma governação harmoniosa e democrática. Por fim, uma última palavra para os funcionários desta autarquia: a imagem do nosso concelho e da instituição Câmara Municipal de Vila do Bispo depende de todos nós. Acredito que juntos, competentes e empenhados, faremos deste território um lugar ainda melhor», concluiu.