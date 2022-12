Rui Rocha, candidato à liderança da IL estará amanhã no Algarve

Rui Rocha, candidato à presidência da Comissão Executiva da à liderança da Iniciativa Liberal (IL) estará amanhã no Algarve.

Rui Rocha, candidato à presidência da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL), estará amanhã, 8 de dezembro, no distrito de Faro, onde realiza diversos de campanha com os membros do partido, no âmbito da candidatura «Liberalismo para Todos».

O primeiro encontro com os membros de Portimão e Silves terá lugar no Clube Naval, pelas 13h30. Mais tarde, às 18h00, reúne-se com os membros de Albufeira, Faro e Loulé no Restaurante Aperitivo.

Nas últimas semanas, Rui Rocha tem percorrido o país com a realização de diversas sessões de esclarecimento com os membros da Iniciativa Liberal.

Entre os temas abordados destacam-se a necessidade, premente, de adotar medidas específicas para os profissionais liberais e trabalhadores independentes, sobrecarregados pela burocracia, pelos custos e pela fiscalidade.

Foi também analisada a necessidade de melhoria da qualidade dos serviços públicos e a diminuição da burocracia no Estado, como fator essencial para atração de investimento nas localidades, nomeadamente do interior do país e a necessidade de ter uma ligação ferroviária entre as capitais de distrito. Outro dos temas abordados foi a urgência em solucionar o problema da escassez de água.

Rui Rocha foi eleito deputado da IL pelo círculo de Braga nas últimas legislativas, após uma campanha bastante elogiada em que percorreu os 14 concelhos do distrito para contactar com todos os membros e eleitores, sendo agora candidato à presidência do partido irá percorrer todos os núcleos da IL para contactar com todos os membros.

Casado, com dois filhos, Rui Rocha nasceu em Luanda e vive em Braga desde 1978. Licenciado em Direito, exerceu funções de advocacia, foi assistente convidado numa instituição de ensino superior e desenvolveu uma carreira de gestor de recursos humanos em diferentes áreas, nomeadamente na banca, indústria, construção civil, automóvel, logística e retalho. Na Assembleia da República é membro efetivo da Comissão de Agricultura e Pescas e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

A Iniciativa Liberal irá realizar a VII Convenção Nacional nos dias 21 e 22 de janeiro de 2023 no distrito de Lisboa. Uma Convenção universal, aberta à participação de todos os membros, que irá eleger os órgãos do partido e aprovar a moção de estratégia global para os próximos dois anos.