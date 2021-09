Rui André determina auditoria financeira às contas da sua própria gestão.

O presidente da Câmara Municipal de Monchique Rui André determinou, em despacho assinado hoje, sexta-feira, 24 de setembro, a realização de uma auditoria externa e independente à gestão interna de largo espectro, precisamente no último dia em que tem ainda funções plenas e antes do ato eleitoral deste domingo.

Rui André pretende com esta decisão demonstrar toda a transparência da sua gestão ao longo dos últimos 12 nos à frente da Câmara de Monchique e escalpelizar as contas, as metodologias e os procedimentos de gestão do município, com vista a demonstrar o rigor que sempre teve na gestão da coisa pública e que nada tem a esconder.

«Quem não deve, não teme» e é por isso que também hoje foi afixada no painel colocado à porta dos Paços do Concelho, a sua declaração de rendimentos e património onde se pode verificar que não houve alteração em relação ao dia em que iniciou estas funções naquele município.

Também disponíveis para consulta nos serviços e afixadas publicamente na fachada do edifício estão as despesas realizadas nos três mandatos com todos os documentos de justificação e informação das despesas realizadas.

Aos mais interessados e para que qualquer munícipe possa consultar estão também afixadas as ajudas de custo que (não) recebeu ao longo destes 12 anos, uma vez que, tendo direito a esta «regalia», Rui André ou qualquer dos seus Vereadores nunca apresentaram qualquer pedido de ajudas de custo.

Dos documentos afixados para consulta pública está também o mapa das férias do autarca de Monchique, tendo gozado apenas cinco dias de férias ao longo dos três mandatos.

Por último e também para consulta estão os únicos dois processos em que foi auditado/investigado ao longo dos três mandatos e que mereceram o arquivamento ou não pronuncia por estar provada toda a legalidade e cumprimento das normas legais em vigor, documentos do Ministério Público e do Tribunal de Contas e que também estão disponíveis para consulta nos serviços daquela autarquia.