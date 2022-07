Roteiro SOS Natureza do Partido Os Verdes passa pelo Algarve

Campanha SOS Natureza motiva périplo pelo sul do país.

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) está a realizar diferentes iniciativas integradas na Campanha SOS Natureza, que teve o seu início no mês de março e terminará no mês de dezembro, passando pelo Algarve.

Na região, o programa decorrerá no sábado, dia 16 de julho, iniciando-se às 10h00 com uma visita à Ria de Alvor. A comitiva, durante o dia, passará também por Monchique e pela Barragem da Bravura.

Esta campanha será levada a todo o país com o intuito «de relembrar e alertar para os graves problemas ambientais que o nosso país enfrenta há décadas com perda de biodiversidade, desinvestimento nas estruturas da responsabilidade do Ministério do Ambiente, com as promessas de mitigação das Alterações Climáticas a não saírem do papel, com as populações a sofrerem cada vais mais com o desinvestimento na proteção e conservação da natureza, na agricultura, na mobilidade, priorizando a ferrovia, com a falta de fiscalização, com a destruição de património arqueológico, com a falta de investimento no bem-estar animal, com a pouca atenção aos planos destinados para a orla costeira e à preservação dos solos», afirmam os responsáveis do partido.

A agenda abordará diversos problemas, desde a floresta à situação de seca que se vive, entre tantos outros, ouvindo as populações, conhecendo os problemas, auscultando as associações e as diversas entidades.

Todas as iniciativas contarão com a presença dos dirigentes da Comissão Executiva do PEV, Tiago Aldeias e Mariana Silva. Contará também com eleitos dos Verdes, militantes, membros dos coletivos e alguns amigos.