Rosa Palma solidária com o povo da Palestina no Parlamento

Rosa Palma, autarca de Silves, participa no Dia Internacional de Solidariedade com o povo da Palestina, na Assembleia da República.

O Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Palestina apresentou uma mesa-redonda, no dia 29 de novembro, na Biblioteca Passos Manuel, na Assembleia da República, data em que se assinala o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo da Palestina.

O debate sobre o tema «Testemunho de uma Viagem à Palestina» contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Silves que, participou no âmbito da sua visita oficial à Palestina, entre 29 de abril e 06 de maio, em representação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), onde desempenha o cargo de Membro Substituta no Conselho Diretivo.

Esta viagem, que teve como objetivo conhecer as condições de funcionamento do Poder Local, partilhar experiências, bem como promover laços de cooperação mútua intermunicípios, foi realizada a convite do Estado da Palestina através da sua missão diplomática em Portugal.

«Esta experiência permitiu, também, tomar contacto com as dramáticas condições de vida da população palestiniana que são impostas pelo Estado de Israel», afirmou Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves.

Marcaram presença no evento o Embaixador da Palestina em Portugal, Nabil Abuznaid os Deputados representantes do Grupo Parlamentar de Amizade (GPA) Portugal-Palestina: Joana Mortágua (Presidente); Ivan Gonçalves (Vice-Presidente); Bruno Dias (Vice-Presidente); Ana Isabel Santos; Carla Sousa; Tiago Brandão Rodrigues; Isabel Moreira; Miguel Matos; Jamila Madeira; Rui Cruz e demais autarcas que integraram a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) na visita à Palestina.

O estabelecimento desta data, implementada através da Resolução 32/40 B da Assembleia Geral da ONU, tem como objetivo sensibilizar a comunidade internacional para o direito de autodeterminação do povo palestiniano, bem como reafirmar o compromisso e a solidariedade que a Organização das Nações Unidas (ONU) tem para com este povo.