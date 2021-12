Rosa Palma é a mandatária da candidatura da CDU no Algarve

Rosa Palma, Presidente da Câmara Municipal de Silves, é a mandatária da candidatura CDU no Algarve às eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022.

Rosa Palma, tem 49 anos, nasceu em França, é mestre em Biologia e Geologia pela Universidade do Algarve e Professora do Quadro de Escola do Agrupamento de Escolas de Silves desde 2001.

Desde 2010 foi membro da Equipa de Avaliação do Pessoal Docente e Coordenadora do Departamento de Ciências Experimentais e Matemática da EB 2,3 de Silves e Coordenadora de Departamento de Ciências Experimentais e Matemática do Agrupamento de Escolas de Silves a partir de 2013. Foi vereadora da CDU entre 2010 e 2013 e é, desde 2013, Presidente da Câmara Municipal de Silves eleita pela CDU. É independente.

Par além das funções formais que assumirá enquanto mandatária da candidatura, Rosa Palma participará em diversas ações da pré-campanha e campanha eleitoral no Algarve que decorrerá até final de janeiro.

Com a divulgação e apresentação pública de Rosa Palma, mandatária da lista encabeçada por Catarina Marques, a CDU dá mais um passo na afirmação de uma política alternativa e de soluções para o Algarve.

«Numas eleições onde o que está em causa é a eleição de 230 deputados para a Assembleia da República, 9 pelo círculo eleitoral de Faro», a CDU reafirma «o objetivo de eleger um deputado da CDU pelo Algarve».

Sublinha-se que a lista apresentada pela CDU conta com 50 por cento de mulheres, envolve candidatos com intervenção nos concelhos de Vila Real de Santo António, Olhão, Faro, São Brás de Alportel, Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa, Portimão, Lagos e Vila do Bispo.

Uma lista que «reflete a realidade regional, designadamente os sectores da hotelaria, das pescas, da educação, da saúde, da administração pública, do ensino superior, dos pequenos e médios empresários, do movimento sindical, do movimento associativo e popular, da cultura e de outras expressões existentes na região. Uma lista de homens, mulheres e jovens empenhados na luta por uma vida melhor e que intervirá no sentido de se garantir a eleição de um deputado da CDU pelo Algarve e de afirmar uma política alternativa para a região e para o país».

Nomes e biografia dos candidatos da CDU no Algarve

Catarina Marques, 44 anos, Professora de Educação Especial. É dirigente do Sindicato dos Professores da Zona Sul. Foi eleita no Conselho Pedagógico da Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve. Foi membro da direcção do Clube Desportivo de Montenegro e Presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Montenegro. Foi eleita da CDU na Assembleia de Freguesia do Montenegro e na Assembleia Municipal de Faro. É membro da Direcção da Organização Regional do Algarve do PCP e da Comissão Concelhia de Faro do PCP.

Mário Cunha, 35 anos, Advogado. É dirigente da Associação Portuguesa de Juristas Democratas e do Movimento de Utentes dos Serviço Públicos. É membro do Movimento Algarve Sem Portagens. É eleito da CDU na Assembleia Municipal de São Brás de Alportel. É membro do executivo da DORAL do PCP e da Comissão Concelhia de São Brás de Alportel do PCP.

Joana Sanches, 40 anos, enfermeira. Foi eleita da CDU na Assembleia Municipal de Portimão. É membro do Executivo da DORAL do PCP e do Comité Central do PCP.

João Carlos Correia, 50 anos, Motorista de Pesados. Foi fundador da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra. Foi Presidente da Junta de Freguesia de S.B. de Messines de 2009 a 2019, é Presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de S.B. Messines. É membro da Comissão Concelhia de Silves do PCP.

Paula Vilallonga, 65 anos, Médica. Desde 2018 exerce funções de Coordenadora do Centro de Saúde de Vila do Bispo. Foi Presidente da Assembleia Municipal de Serpa. Foi candidata da CDU à Câmara Municipal da Vila do Bispo. É membro do Partido Ecologista os Verdes – PEV

Maria Clara Andrade, 59 anos, Licenciada em Filosofia. É Técnica Superior de Biblioteca e Documentação. É Artista Plástica. Integrou a lista da CDU à Câmara Municipal de Lagoa. É independente.

Nelson Trindade, 46 anos, recepcionista no Inatel em Albufeira. É Vice-Presidente do Clube Desportivo Areias de São João e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira Turismo, Restaurantes e Similares do Algarve. Foi o primeiro candidato da CDU à Câmara Municipal de Albufeira. É membro da Comissão Concelhia de Albufeira do PCP.

João Carlos Jesus, 58 anos, Aquicultor. É membro da Direçcão do Sindicato das Pescas do Sul, é membro do Conselho Regional da Mútua dos Pescadores e membro da Formosa – Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa. Foi candidato da CDU nas últimas eleições autárquicas em Olhão. Independente.

Matilde Mendonça, 74 anos, é empregada (aposentada). É membro do Movimento Democrático de Mulheres. É dirigente do Movimento Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos – MURPI. É membro da Comissão Concelhia de Faro do PCP e da DORAL do PCP.

Luís Fagundes, 49 anos, Livreiro. É Dirigente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas – CPPME. É eleito da CDU na Assembleia de Freguesia de São Gonçalo de Lagos. É membro da DORAL do PCP.

Vergílio Ambrósio, 62 anos, funcionário do Instituto dos Registos e do Notariado. Foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas. Foi eleito da CDU na Assembleia Municipal do Redondo. É Sócio e ativista em diversas associações, foi dirigente da Casa da Primeira Infância de Loulé. Foi o primeiro candidato à Câmara Municipal de Loulé em 2021. É membro da Comissão Concelhia de Loulé do PCP.

Lígia Martins, 46 anos, Educadora de Infância. Foi dirigente da Federação das Associações de Pais do Algarve (FRAPAL). Foi membro do Conselho Municipal de Educação de Tavira. É dirigente do Sindicato dos Professores da Zona Sul. Integrou a lista da CDU à Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. É membro da Comissão Concelhia de VRSA do PCP.

Adriana Cavaco, 35 anos, é Professora na Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. Integra a Comissão Coordenadora do Grupo de Voluntariado da Universidade do Algarve UAlg V+. Integra a Equipa Pastoral de Apoio à Pessoa com Deficiência da Diocese do Algarve. Foi a primeira candidata da CDU à Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. É membro da Comissão Concelhia de São Brás de Alportel do PCP e da DORAL do PCP

Afonso Ferreira, 21 anos. É estudante da Licenciatura em Educação Social na Universidade do Algarve. É trabalhador no ramo da restauração. É Secretário da Assembleia Geral da Associação Recreativa e Cultural de Músicos. É membro da Juventude Comunista Portuguesa.