Rogério Bacalhau: «Câmara não é nenhuma agência de emprego»

Rogério Bacalhau, autarca de Faro, reagiu hoje ao chumbo do orçamento, considerando que «a Câmara não é nenhuma agência de emprego».

Ouvido pelos jornalistas hoje na Culatra, à margem da assinatura do protocoloco para a criação de um fundeadoro ao largo daquela ilha-barreira da Ria Formosa, o autarca de Faro, Rogério Bacalhau disse que «a Câmara não é agência de emprego nem cria cargos a pedido».

O edil reage assim ao chumbo das propostas do plano orçamental plurianual 2024-2028 e de orçamento municipal da autarquia para 2024, com um valor de 73,7 milhões de euros, por parte de dois deputados do PSD.

«Este orçamento não tem nada de novo. Só quando fazemos a incorporação do saldo, é que pomos as medidas novas. Portanto, tudo aquilo que lá está já foi aprovado pela Assembleia Municipal, portanto, não se justifica nada disto», afirmou.

Questionado sobre qual a estratégia a seguir para tentar aprovar o documento, Bacalhau respondeu que apenas só haverá mudanças no final de janeiro ou no início de fevereiro de 2024.

Até lá, «não há alterações, porque aquilo que o orçamento tem é apenas o que transita deste ano para o próximo. Temos obras cujos contratos foram assinados contratos este mês e que vão se desenvolver agora. Portanto são essas obras que constam no atual. Na revisão é que pomos coisas novas. Tenho uma lista de coisas que quero fazer no próximo ano, que irei colocar depois na revisão», esclareceu.

Os documentos foram chumbados com 15 votos contra dos deputados do PS, PAN, BE, CDU e PSD (dois) e 13 votos a favor dos restantes eleitos do PSD, IL, MPT, PPM e CDS. O deputado do Chega e um do PS abstiveram-se.

A coligação «Unidos por Faro», encabeçada pelo PSD e que integra também o CDS-PP, IL, MPT e PPM, está a um deputado de ter a maioria na Assembleia Municipal de Faro, com 15 deputados num total de 31 eleitos.

A Assembleia Municipal de Faro é ainda composta por 10 deputados do PS, três da CDU, um do Chega, um do Bloco de Esquerda (BE) e um do Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

O barlavento teve acesso à declaração de voto de Tiago Botelho e Gameiro Alves, deputados municipais do PSD, que pode ser lida aqui.