PSD questiona inatividade do parque de autocaravanismo em Alvor

Hugo Carrajola Teixeira interpelou o presidente da Junta de Freeguesia de Alvor.

O Partido Social Democrata (PSD), por intermédio dos seus autarcas eleitos à Assembleia de Freguesia de Alvor, Hugo Carrajola Teixeira e Carlos Correia, questionou publicamente, em sessão pública de Assembleia, «o porquê da área de serviço de autocaravanismo de Alvor ainda se encontrar encerrada».

Para Hugo Carrajola Teixeira, «este parque, bem trabalhado, com estratégia e visão, pode ser também uma fonte de receita para a freguesia». O social democrata afirma que «o espaço pode dinamizar o turismo na nossa freguesia o ano inteiro, o que bem feito pode ser muito importante».

Para Carrajola Teixeira, a ativação do espaço «vai minimizar o caravanismo selvagem que na maioria das vezes ocupa indevidamente o parque adjacente à Praia de Alvor», contribuindo «para uma imagem positiva e de uma freguesia mais organizada».

A Comissão Política de Seção do PSD de Portimão, em conjunto com os autarcas eleitos na Assembleia de Freguesia de Alvor, «irá acompanhar e trabalhar no sentido de também esta matéria não cair no esquecimento».