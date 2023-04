PSD Portimão convoca militantes para agendamento de eleições internas

PSD Portimão realiza Assembleia de militantes para prestação de contas e agendamento de eleições internas.

A Comissão Política de Seção do Partido Social Democrata (PSD) de Portimão, em acordo com a Mesa do Plenário da estrutura portimonense e já devidamente convocado em Povo Livre que é o órgão nacional de convocatórias do PSD, agendou para o próximo sábado, dia 29 de abril, pelas 21:00 horas (Rua do Colégio, número 6) a sua última sessão de Assembleia de militantes deste mandato.

Ao contrário do que é apanágio de várias estruturas políticas locais, onde também se incluem estruturas do PSD, o PSD/Portimão com a atual direção sempre expôs publicamente quais as datas e calendário eleitoral aos portimonenses e todos os interessados. Sejam militantes, simpatizantes ou até adversários políticos.

«Se queremos credibilizar os partidos políticos devemos ser cada vez mais transparentes, deixar públicos todos os calendários para que qualquer militante ou cidadão saiba quando pode ser esclarecido e, sobretudo dado que é uma eleição interna, possa qualquer militante formar listas, pagar quotas e concorrer livremente sem caciques pré-fabricados que levam sempre às vitórias dos mesmos. No PSD não temos medo de eleições nem seremos nunca uma dinastia em que se escolhe o sucessor, tipo Partido Socialista (PS)», afirma o presidente cessante Carlos Gouveia Martins.

Também não sendo comum, e muito menos estatutariamente previsto, o PSD de Portimão entendeu agendar uma assembleia de militantes para prestação de Contas. Para todos os militantes poderem livremente expor as suas questões sobre as decisões políticas da Comissão Política. Sejam as eleições autárquicas, sobre a prestação de contas do trabalho dos autarcas municipais e de freguesia, sobre a vida financeira, sobre a divulgação pública de ações ou sobre as colaborações com as estruturas autónomas como a JSD.

Para Carlos Gouveia Martins, presidente cessante do PSD Portimão, «é uma questão de princípio. Sempre gostei de prestar contas, sempre gostei de debater ideias e nunca por nunca fugi ou refugiei-me do confronto político. Seja o primeiro ou segundo mandato, como é o caso, ou fosse um terceiro em que já nem me poderia recandidatar estatutariamente caso o entendesse. Farei sempre por defender a liberdade das pessoas, a transparência, o debate de ideias e a pluralidade de opiniões. E, expor o calendário eleitoral do PSD e abrir portas ao debate é um sinal de força que damos a Portimão porque tenho poucas dúvidas que em breve o PSD irá seguir o seu caminho ascendente e liderará o município com a mesma força que hoje lideramos o partido e a oposição política da cidade e nas três freguesias».