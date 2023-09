PSD Olhão vai debater a falta de habitação e oportunidades para jovens

PSD Olhão convida Margarida Balseiro Lopes para debater a falta de habitação e de oportunidades para os jovens no Algarve.

O Partido Social Democrata (PSD) de Olhão assinala a rentrée política 2023/24 com um jantar-debate do ciclo «Diálogos a Sul» dedicado aos jovens e aos principais problemas que enfrentam a nível nacional, problemas esses que se acentuam ainda mais na região do Algarve.

«Como fixar os jovens no Algarve sem habitação nem trabalho qualificado?» é o mote para o jantar-debate que se realiza esta sexta-feira, dia 15 de setembro, às 19h30 no Restaurante Grupo Naval, em Olhão, tendo como convidada principal a vice-presidente do PSD, Margarida Balseiro Lopes.

Segundo os Censos 2021, o concelho de Olhão tem vindo a perder população na última década, sobretudo nas faixas etárias mais jovens e em idade ativa.

Para o presidente do PSD Olhão, António Andrade, «é urgente reverter esta tendência, sendo do conhecimento geral que a falta de habitação e de trabalho qualificado são os fatores que mais têm levado os jovens a procurar oportunidades fora da região e do país».

António Andrade considera «muito parca a resposta que o município de Olhão tem dado a esta problemática, defendendo que é necessário implementar uma política de habitação mais eficiente e capaz de resolver os problemas das pessoas em tempo útil e não daqui a 10 ou 15 anos».

Esta será a última edição do ciclo de jantares-debate «Diálogos a Sul» promovido pelo PSD Olhão, por onde passaram nomes de relevo regional e nacional como o histórico Mendes Bota e o presidente dos autarcas social democratas Hélder Sousa Silva.