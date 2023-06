PSD Olhão lamenta «silenciamento» da oposição no Dia da Cidade

As únicas vozes que se fizeram ouvir na sessão solene do Dia de Olhão foram as do Partido Socialista (PS), acusa o Partido Social Democrata (PSD).

Celebrou-se na sexta-feira, 16 de junho, o Dia de Olhão e, uma vez mais, as únicas vozes que se fizeram ouvir na sessão solene foram as do Partido Socialista (PS), com as intervenções do Presidente da Câmara, António Miguel Pina, e do Presidente da Assembleia Municipal, António Cabrita, que tomaram a palavra apenas para enaltecer o mérito das realizações levadas a cabo no concelho.

Lamentando profundamente esta situação em nota enviada às redações, o PSD Olhão vai exigir que seja criado um Protocolo para as Cerimónias Oficiais da Cidade de Olhão, que contemple o direito ao uso da palavra por todos os partidos políticos da oposição, para que todos os que são eleitos democraticamente possam ter voz na defesa dos Olhanenses.

«Lamentamos ainda que os membros das Assembleias de Freguesia sejam desconsiderados, esquecidos, ou mesmo sonegados, em todas as cerimónias oficiais, sendo convidados apenas os vereadores, deputados municipais e presidentes de Juntas de Freguesia».

Neste dia, «assistimos com muito agrado à inauguração da estátua de homenagem ao Mariscador Olhanense, que já vem tardia, lamentando, contudo, a forma como os mariscadores são tratados pelo executivo municipal, ainda liderado pelo PS, que cada vez mais privilegia o turismo, em detrimento do seu povo de origem – os pescadores olhanenses – sendo estes muitas vezes esquecidos, ou colocados em segundo plano, nas opções estratégicas de desenvolvimento da cidade de Olhão».

No que concerne às obras públicas, «está constatado que o executivo municipal, ainda liderado pelo PS, é incapaz de executar uma obra que não seja danosa para os olhanenses, quer pelas dificuldades causadas no dia a dia, quer pela ineficácia da sua gestão, quer pelo incumprimento dos prazos, ou mesmo na criação de alternativas de acessos e de medidas de mitigação dos prejuízos causados que impactam negativamente a vida da população», diz o PDS Olhão.

Assim, «assistimos diariamente a atos de populismo bacoco e de vaidade, para não dizer de auto veneração dos vereadores nas visitas às obras que estão a decorrer, fazendo-se acompanhar por fotógrafos, em vez de por técnicos municipais capazes de fiscalizar o regular decorrer das obras».

Para o PSD Olhão «os olhanenses necessitam é que se cumpram e que se façam cumprir as obras prometidas, com rapidez e seriedade, e com o menor impacto possível para a vida dos olhanenses».

A Comissão Política do PSD Olhão, contudo, «não se opõe à realização das Obras, mas não pode deixar de mostrar a sua preocupação com os trabalhos que se perpetuam no tempo indefinidamente, gerando o caos na vida da população e comerciantes, como tem acontecido designadamente com a obra da Estrada de Quelfes, afirmando o Presidente da Freguesia de Quelfes, em Assembleia de Freguesia, que a culpa é do executivo municipal do PS, inclusive do vereador das Obras Públicas, por não ser exigente e rigoroso com empreiteiros que estão a executar a obra. Nas Assembleias Municipais, é incapaz de mostrar o seu desagrado, revelando-se até solidário com o executivo municipal».

Por fim, lê-se na nota, «não há lealdade nem verdade para com os fregueses, dizendo coisas diferentes em locais diferentes, como se o executivo municipal não fosse da mesma cor política do que o da Freguesia».

A Comissão Política do Partido Social Democrata de Olhão, em conjunto com todos os eleitos locais, «vai continuar a trabalhar na fiscalização rigorosa do atual Executivo Municipal, ainda liderado pelo PS, pugnando pelo desenvolvimento do Concelho, pela melhoria da qualidade de vida dos olhanenses, e pela defesa das injustiças sociais».