PSD Olhão celebra 48º aniversário do partido com jantar/convívio

Evento servirá também para homenagear os militantes do PSD Olhão com mais de 25 anos de militância.

O PSD Olhão, em coorganização com o PSD Algarve, vai celebrar o 48º aniversário da fundação do Partido Social Democrata com um jantar/convívio que reunirá militantes e simpatizantes de vários concelhos, a ter lugar na próxima sexta-feira, dia 6 de maio, às 20h00, no Restaurante JJ, localizado na Estrada Nacional de 125, na zona de Moncarapacho/Fuseta.

O evento contará com a presença do presidente do PSD Algarve, Cristóvão Norte, e dos deputados eleitos pelo círculo de Faro, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos.

Aproveitando a ocasião, vão ser homenageados os militantes do PSD Olhão com mais de 25 anos de militância, numa iniciativa conjunta entre a concelhia e a distrital.

A escolha do restaurante, localizado na União de Freguesias de Moncarapacho-Fuseta, «é um reconhecimento público ao presidente Manuel Carlos Sousa, reiteradamente eleito desde 2013, e que obteve uma vitória reforçada nas eleições autárquicas de 2021, conquistando uma maioria absoluta para o PSD na maior freguesia do concelho de Olhão».