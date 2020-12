PSD Loulé exige indemnizações para os empresários da Zona Industrial

A Comissão Política de Secção do Partido Social Democrata (PSD) de Loulé defende que os empresários instalados na Zona Industrial que sofreram no dia 30 de novembro «avultados prejuízos decorrentes da forte chuva que se fez sentir» e devem ser compensados.

«É certo que esta chuvada repentina, com uma elevada carga pluviométrica, é um fenómeno ainda incomum, mas tenderá a ser mais frequente num futuro próximo em função das alterações climáticas. Daí que seja necessário acautelar medidas que minimizem estragos como os agora verificados. E aqui entra em campo a responsabilidade da Câmara Municipal de Loulé, que deve olhar para esta situação com especial empenho, porque muitos destes empresários enfrentam já sérias dificuldades económicas provocadas pela crise que já se faz sentir no Algarve», acusa o PSD em nota enviada à redação do barlavento.

«O temporal da passada semana veio agudizar ainda mais os problemas. Se o PSD estivesse à frente do executivo camarário, teria sido feito de imediato um levantamento de todos os prejuízos não cobertos por apólices de seguro, e acionada uma linha de apoio de emergência, para que todos os empresários afetados pudessem ter acesso a uma rápida compensação», acrescenta o partido da oposição.

E justifica. «A autarquia tem responsabilidade no que aconteceu, ao negligenciar a limpeza regular da Ribeira do Carcavai, e pouco ou nada ter feito para solucionar o sub-dimensionamento das redes pluviais. Ora, parece que afinal a equipa de Vítor Aleixo tem um entendimento diferente, e fez já chegar a esses mesmos empresários a mensagem de que não vê ali qualquer responsabilidade camarária. Uma posição surpreendente já que, logo após as eleições que deram o poder a este executivo socialista, o atual presidente da Câmara prometeu que iria resolver o problema», diz ainda o PSD.

«Prometeu, mas, como em tantas outras situações, não cumpriu. Esta falta de estratégia faz com que nada esteja planeado, seja para corrigir problemas a montante ou implementar soluções que minimizem estragos, seja para criar e programas de apoio ou compensação pelos prejuízos», criticam os social-democratas.

«A nossa visão estratégica é radicalmente diferente, e seremos céleres a efetivar medidas concretas nesta e noutras áreas logo que assumamos a gestão da Câmara Municipal de Loulé. É tempo de dar um novo impulso a uma autarquia cada vez mais inoperante e estagnada. É tempo de dizer basta a um executivo sem atitude, que não sabe o que fazer aos muitos recursos de que dispõe, e que continua a apostar em mera propaganda, festarolas e decorações», conclui a nota.