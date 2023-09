PSD Lagoa lamenta Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação sem obras

Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação recebe comunidade escolar sem as prometidas obras de requalificação, lamenta o PSD Lagoa.

A Comissão Política da Secção Concelhia de Lagoa do Partido Social Democrata (PSD) lamenta que «mais uma vez, que a comunidade escolar do Centro Escolar da Mexilhoeira da Carregação, inicie mais um ano letivo, sem que as suas instalações tenham recebido as merecidas obras de requalificação, há 10 anos identificadas, há seis anos apresentadas e que há dois anos que deviam estar concluídas».

«Infelizmente», dizem os social democratas em nota enviada às redações, «nada aconteceu e agora sofre um novo retrocesso, a Câmara liderada em maioria pelo Partido Socialista (PS), a mesma que elaborou três projetos para a mesma obra, agora encontro no projeto que por diversas vezes submeteu a concurso público, anomalias que impedem a sua execução, que o tornam inviável e inexequível. Embora com esta decisão o PS Lagoa, dê razão às diversas posições do PSD Lagoa ao longo dos últimos 10 anos, embora muito tarde, para muitos alunos, ao decidir alterar o projeto previsto».

Assim, passados seis anos após a apresentação da intenção da construção de um novo centro escolar, cinco anos após a primeira data anunciada para o início das obras, três projetos executados e três procedimentos para adjudicação da obra, «lamentavelmente», a obra ainda não aconteceu.

O PSD Lagoa «não pode deixar de lamentar que a incapacidade do PS na gestão do município, para ouvir, tenha privado neste particular, todos os alunos que frequentaram e ainda frequentam este centro escolar na última década período, 2013/2023, coincidente com a gestão socialista na Câmara Municipal de Lagoa, pelo facto dos gestores municipais não terem sido capazes de realizar nenhuma intervenção naquele estabelecimento de ensino».

E, por outro lado, «não pode deixar de afirmar que infelizmente fruto da prepotência e arrogância decorrente da maioria absoluta do PS Lagoa, que os impediu de ouvir as razões do PSD para não concordar com o projeto idealizado. Tenha prejudicado os antigos os atuais e vá continuar a prejudicar os futuros alunos deste centro, porque vão continuar a ficar privados de melhores condições de instalações escolares pelo menos durante mais três a cinco anos, em função da opção que for proposta para a realização da obra».

Para o PSD Lagoa, «mais uma vez o Sr. presidente da Câmara [Luís Encarnação] não está a cumprir o seu famoso slogan não deixamos nenhum lagoense para trás. infelizmente não é verdade: está a deixar para trás os alunos, pais, professores e agentes de educação deste centro escolar!».