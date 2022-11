A Comissão Política de Secção do Partido Social Democrata (PSD) Faro reuniu na terça-feira, dia 8 de novembro, para analisar a situação do concelho.

O PSD congratula-se pela abertura da secção da Avenida 25 de Abril até à Estrada da Penha, no dia 28 de outubro, obra que custou ao erário municipal uma verba de cerca de 1 milhão de euros.

Com esta ligação, que se inicia na rotunda agora edificada na estrada da Penha, e que «muito justamente» homenageia a Universidade do Algarve, «remata-se um troço na avenida 25 de abril, que ficou a meio durante décadas e constituía um constrangedor beco sem saída», considera o PSD Faro em nota enviada às redações.

«Saúda-se o desbloqueio desse trajeto, que corresponde à primeira fase da futura Terceira Circular e antecipa-se a sua continuação com o lançamento do troço entre a rotunda do Continente (EN2) e a rotunda da EB1 Lejana, que orça em mais de 2 milhões de euros e que aguarda visto do Tribunal de Contas (TC). Esta é, assim, a confirmação do velho projeto de circular exterior, pensado no Plano Diretor Municipal (PDM) e no Plano de Mobilidade e Transportes de forma a tornar mais fácil o acesso à cidade de toda a população que reside ou trabalha em zonas limítrofes, e a circulação numa coroa viária externa ao centro urbano, na extensão entre as Pontes de Marchil a poente, e o Rio Seco a nascente.

Quis o município de Faro abrir a artéria à circulação «no momento em que dava também seguimento à apresentação das Urbanizações do Vale da Amoreira e da Quinta da Penha. Trata-se de outra excelente notícia para a cidade, no corolário do incessante trabalho realizado pelas maiorias apoiadas pelo PSD e que remonta a 2010, no sentido de se projetar o crescimento da cidade a Norte, em bases de qualidade urbanística, de respeito pelo meio ambiente e criando soluções de habitação para todas as franjas populacionais».

Assim, «a três anos do final de mais um mandato liderado pelos nossos autarcas, fica assim selada a consagração do projeto de crescimento do concelho para norte, desígnio de todos os farenses e promessa dos autarcas social-democratas desde há décadas».

«Os tempos podem, na verdade ser incertos, mas, ao contrário do que vêm defendendo os arautos da desgraça, Faro está longe da estagnação a que o pretendem votar. Bem pelo contrário. Apesar das dificuldades, os sinais confirmam Faro como a cidade que mais sustentadamente tem crescido na última década e que mais e melhores oportunidades cria para todos», conclui a a Comissão Política Concelhia do PSD de Faro.