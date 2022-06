PSD denuncia serviços de Radioterapia deslocados do CHUA para Sevilha

Deputados do PSD Algarve «surpresos pela possível transferência de doentes que necessitam de serviços de radioterapia para Sevilha».

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, vão questionar a Ministra da Saúde no seguimento do concurso para Prestação de Serviço de Radioterapia (procedimento concursal n.º 2979/2022) pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Os parlamentares tiveram conhecimento «que há indícios fortes de que o vencedor do contrato aberto pelo CHUA é um operador espanhol e que pretende transferir para Sevilha todos os doentes que necessitem de realizar exames e tratamentos de radioterapia».

Perante estes dados, os deputados pretendem obter da Ministra da Saúde Marta Temido «todos os esclarecimentos sobre este concurso, já que vai dificultar, ainda mais, a vida dos algarvios, cada vez mais privados de cuidados de saúde dignos».

Em nota enviada às redações, os social-democratas, consideram necessário esclarecer o seguinte: «quem foi o operador vencedor do concurso lançado no dia 10 de março de 2022? Confirma-se que os tratamentos serão realizados na cidade de Sevilha? Caso se confirme que os mesmos vão ser transferidos para Espanha, em que condições serão feitas as deslocações e quem assume as despesas pelo transporte? Quando serão conhecidas todas as peças processuais relativas a este concurso?».

Por isto, «os deputados eleitos pelo PSD Algarve anunciam que vão «enviar, com caráter de urgência, um requerimento à Ministra da Saúde para obterem todos os esclarecimentos sobre esta matéria».