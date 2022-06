PSD denuncia ausência de planos para recuperação da EN125

Social-democratas acusam governo de «não apostar na requalificação desta via fundamental para o Algarve».

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Faro, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, emitiram hoje um comunicado onde lamentam «a ausência de planos para a requalificação da Estrada Nacional (EN) 125, depois de terem sido tornadas públicas verbas superiores a 165 milhões de euros para vias centradas, sobretudo a norte do país».

Segundo os parlamentares, são ao todo «17 obras levadas a cabo pela Infraestruturas de Portugal (IP) que mostram, uma vez mais, que o Governo não pretende apostar na requalificação desta via fundamental para o Algarve».

As obras de requalificação da EN125 foram anunciadas em 2008 mas, segundo os social-democratas, «estão longe de ser uma realidade, deixando a população do Algarve à mercê de uma estrada degradada e que todos os anos regista vários milhares de acidentes».

Perante a situação, os deputados Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos lançaram três questões ao Governo: «Pretende o Governo deixar cair a requalificação da EN125, contrariando a recomendação feita, em 2021, pela Assembleia da República? Quantas mais vidas terão que se perder para que se avance com a requalificação da EN125 no troço entre Faro e Vila Real de Santo António? Ficará o Algarve fora de qualquer investimento e de qualquer verba proveniente do Programa de Recuperação e Resiliência?».

Os deputados do PSD criticam ainda o «abandono do prolongamento do IC27 (que atualmente liga Alcoutim a Castro Marim), bem como a reabilitação da EN268, entre Vila do Bispo e Aljezur, uma vez que nenhuma destas vias irá receber verbas da Infraestruturas de Portugal».