PSD avança com apresentação de Moção de Censura a Isilda Gomes

O Partido Social Democrata (PSD) avança com a apresentação de um Moção de Censura a Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

De acordo com Carlos Gouveia Martins, presidente da comissão política de secção, o PSD já informou o presidente da Assembleia Municipal de Portimão que «ao abrigo da Lei 169/99, Artigo 53, alínea i), propõe votar uma moção de censura» à autarca «em avaliação da sua ação desenvolvida na vacinação indevida ao vírus SARS-CoV-2, agindo com imoralidade face a centenas de portimonenses que aguardavam como prioritários as suas duas doses de acordo com o Plano Nacional de Vacinação à COVID-19».

Em nota enviada hoje à redação do barlavento, o PSD informa que «agilizou conversações com todas as forças partidárias do município, com assento na Assembleia Municipal de Portimão, e que esta moção será subscrita por mais forças e membros autárquicos».

Também «os deputados municipais independentes Pedro Pereira e Cristina Velha irão igualmente subscrever a moção apresentada em conjunto com o PSD de Portimão».

Para Carlos Gouveia Martins, presidente do PSD/Portimão e também líder da bancada municipal de Portimão, «a política fez-se com coragem e, sobretudo, quando passamos das palavras aos atos. Informei o presidente da Assembleia Municipal de Portimão que a bancada que lidero naquele órgão irá apresentar formalmente uma Moção de Censura à presidente de Câmara Municipal na consequência política da sua ação na vacinação indevida ao vírus SARS-CoV-2 que não esteve de acordo com o Plano Nacional de Vacinação à COVID-19 à data».

«Sabendo que o Partido Socialista de Portimão afirmou publicamente o seu compadrio benevolente, preferindo a sigla partidária à legitimidade moral do processo, abordei pessoalmente todas as restantes bancadas políticas com assento na Assembleia Municipal de Portimão», acrescenta.

«Censuramos o papel de quem lidera o executivo municipal. Quem devia dar o exemplo e, em sentido contrário, colocou Portimão no mapa dos maus exemplos nacionais nesta etapa de luta pandémica. Quem colocou o foco indevido nos brilhantes profissionais de saúde que, no Hospital de Campanha do Arena e em todo o universo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), trabalharam para salvar portugueses e levaram com a vacina da desconfiança e descrédito de um caso político que abafou todo o belíssimo trabalho que fazem ainda», sublinha Carlos Gouveia Martins.

«Portimão merecia ouvir o debate e, como acontece nestes últimos anos, fixar bem a diferença entre uns e outros. Como já propusemos, rejeitado só pelo PS, que bom era ter transmissão em direto e online. Estou disponível para, a qualquer hora e local, debater isto com todo o PS conivente com esta má conduta», conclui.