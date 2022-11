PSD Algarve critica «guerra infinda» que levou à saída de Nuno Marques

Declaração de Cristóvão Norte, presidente do PSD Algarve, a respeito da saída de Nuno Marques do ABC – Algarve Biomedical Center.

«Fui informado que o Dr. Nuno Marques deixou o ABC – Algarve Biomedical Center. Devo dizer que não me surpreende. A guerra infinda que lhe moveram sublinhava quão indesejável são projetos de mudança que rompam a letargia que a região muitas vezes atravessa», diz o presidente do Partido Social Democrata (PSD) Algarve, Cristóvão Norte, em nota enviada ao barlavento.

«Digo mais: a hegemonia do Partido Socialista (PS) e as suas ramificações a todos os níveis de decisão local, regional e nacional são incompatíveis com o nascimento de quaisquer outros focos de relevo que ao PS não estejam subordinados. Isto, cada vez mais, e no Algarve é notório, asfixia a vida regional, penetra nas instituições, torna-as menos plurais e exige uma reflexão daqueles que desejam uma sociedade mais livre e aberta».

«Ao Nuno Marques, o meu agradecimento pelo seu trabalho, mas sobretudo por tentar fazer diferente e lutar por isso, com os seus defeitos e virtudes, que todos temos», conclui a nota.