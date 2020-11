Partido Socialista (PS) de Faro defende que novo Hospital Central do Algarve deve ficar no Parque das Cidades.

Numa altura em que parece haver vontade política para retomar os planos de construção do Hospital Central do Algarve, o Secretariado da Comissão Concelhia de Faro do Partido Socialista (PS), entende ser importante reforçar a necessidade de se manter a localização inicialmente prevista para este novo Hospital Central do Algarve, que é no Parque das Cidades, situado entre os Concelhos de Faro e de Loulé.

Numa nota enviada à redação do barlavento, Adérito Silva argumenta que «pela sua centralidade geográfica regional, porque tem acesso privilegiado do seu mais importante eixo viário, que é a Via do Infante (A22), porque tem um acesso ferroviário próprio, a estação ferroviária do Parque das Cidades, porque está próxima do Aeroporto Internacional de Faro, porque se situa na zona mais populosa do Algarve, correspondendo aos concelhos de Olhão, São Brás de Alportel, Faro, Loulé e Albufeira».

O PS Faro fala ainda na «proximidade» dos dois estabelecimentos superiores públicos do Algarve, que são o Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina e a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, e também porque tem já um equipamento de Saúde Pública com tecnologia de ponta, que é o Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Dra. Laura Ayres desde 8 de maio de 2009.

Datando os primeiros estudos para a sua construção de 2002, a escolha do local de edificação de 2003, o seu posicionamento, na ordem de prioridades para a construção de Hospitais de segunda vaga, em segundo lugar a nível nacional, logo abaixo da região de Lisboa e Vale do Tejo, e até o concurso lançado em 2008, que decorreu dentro dos prazos até ao inicio de 2011, o facto é, «que não obstante o reconhecimento de diversos governos da República da pertinência de se dotar a região do Algarve de um novo Hospital, a sua construção foi sendo preterida para outras regiões do país».

Assim, o secretariado da comissão concelhia de Faro do PS espera, «pelos motivos evocados, que a localização do novo Hospital do Algarve se mantenha tal como inicialmente definida, isto é, no Parque das Cidades».