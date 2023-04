PS Faro aprova «revogação imediata» do tarifário da FAGAR para 2023

PS Faro aprova em sede de Assembleia Municipal de Faro «revogação imediata» do tarifário 2023 da FAGAR.

A Assembleia Municipal de Faro, requerida com caráter extraordinário e urgência pelo Partido Socialista (PS) a fim de debater a situação do brutal aumento da fatura da água, aprovou ontem a revogação imediata do tarifário da FAGAR para 2023, por proposta do PS.

A recomendação, apresentada pelo PS Faro, mereceu os votos favoráveis das bancadas do PS, CDU, Bloco de Esquerda e PAN, a abstenção do Chega, MPT e um deputado da bancada do PSD.

Lamentavelmente, dizem os socialistas, em nota enviada às redações, «o Partido Social Democrata (PSD), CDS e Iniciativa Liberal (IL) votaram contra a proposta».

A título de enquadramento saliente-se que a ERSAR, «além de apontar a falta de fundamentação por parte da FAGAR para o brutal aumento, considerou que o tarifário proposto para o ano de 2023, no que concerne especialmente à tarifa para o saneamento de águas residuais, estava largamente acima do que seria aceitável, propondo à FAGAR que reduzisse o seu valor».

A Câmara Municipal, com o seu executivo PSD/CDS, e o conselho de administração da FAGAR «não acataram as considerações vertidas no Parecer da entidade reguladora, por proposta da FAGAR, e ao invés, aprovaram um tarifário com um aumento global de 25 por cento, no dia 12 de dezembro de 2022», tendo o Partido Socialista votado contra.

Falamos de um aumento brutal, ao arrepio, aliás, da orientação da ERSAR para que a tarifa alta fosse atualizada em torno dos 2 por cento.

O PS de Faro «não se conforma com estes aumentos, porquanto excessivos e desenquadrados do contexto económico e social pelo qual passamos, tendo assim proposto uma recomendação, em Assembleia Municipal, que visava a revogação imediata do atual tarifário de 2023. A solução proposta é a única que, de forma imediata e eficaz, protege as famílias e o pequeno e médio tecido empresarial de Faro – que se viram, de um momento para o outro e sem que nada fizesse esperar, confrontados com estes aumentos infundamentados».

Ora, em sede da Assembleia Municipal de Faro, o PSD, CDS e IL, votaram contra a Proposta de Recomendação do PS, «colocando-se assim contra a revogação imediata do tarifário. Instados a escolher entre o aumento brutal da água ou o bem-estar e a dignidade de vida dos munícipes farenses, a coligação Unidos por Faro optou por proteger e dar a mão à FAGAR e ao seu conselho de administração, votando contra a proposta de revogação do tarifário e pondo assim os interesses dos munícipes em segundo plano».

Assim, «entre a FAGAR e os farenses, o PSD, CDS e IL, escolheram a FAGAR, atitude que merece por parte do PS/Faro total repúdio por ser evidentemente lesivo, injusto e penoso para as famílias e tecido empresarial de todos aqueles que escolheram o nosso concelho, Faro, para residir e aqui ter a sua empresa fixada».

O PS Faro «congratula-se pela vitória conseguida em prol dos munícipes farenses e aguarda agora que o presidente da Câmara Municipal de Faro e o Conselho de Administração da FAGAR façam cumprir aquela que foi a decisão do órgão fiscalizador e deliberativo do Município e que representa a vontade inequívoca dos munícipes. Mantemos a nossa postura de sempre estar ao lado da população farense e tudo faremos para que a reversão imediata das tarifas em vigor se torne uma realidade e assim ponhamos fim na tremenda injustiça que foi imposta aos munícipes farenses».

Também a coligação Unidos por Faro aprovou uma recomendação.