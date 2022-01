O Partido Socialista (PS) diz que os candidatos do PSD pelo Algarve «admitem retroceder na eletrificação da linha férrea do Algarve».

Segundo os socialistas, no programa eleitoral que o Partido Social Democrata (PSD) está a distribuir no Algarve pode ler-se que «a eletrificação da linha ferroviária no Algarve é um investimento a ponderar», ora a eletrificação da linha de caminho de ferro, entre Lagos e Tunes já está em concurso e o troço entre Faro e Vila Real de Santo António (VRSA) já foi mesmo adjudicado.

O acto de consignação foi assinado no dia 2 de novembro de 2021 na estação da CP de VRSA, algo que o candidato do PSD (Luís Gomes) não pode alegar desconhecer.

«Se para os candidatos do PSD Algarve a eletrificação da linha de caminho de ferro é um investimento ainda a ponderar é porque se preparam para recuar e suspender as obras de eletrificação da ferrovia do Algarve como antes suspenderam as obras de requalificação da EN 125», alerta o PS Algarve em nota enviada às redações.

«O cabeça de lista do PSD parece querer repetir com a ferrovia o que fez quando em 2011 era presidente do PSD Algarve e a direita parou as obras da EN 125», recordam os socialistas.

«Já vimos este filme no passado. Um filme que mantém até hoje as obras da EN 125 entre Olhão e VRSA paradas e com um pedido de indemnização de 400 milhões de euros ao Estado português. Não podemos deixar que o mesmo se repita agora com a eletrificação da ferrovia. Os algarvios sabem que podem contar com o Partido Socialista para concluir a eletrificação da linha de caminho de ferro do Algarve e dessa forma podermos introduzir novas composições elétricas, mais modernas, com mais conforto e mais amigas do ambiente», lê-se ainda na nota.

Os deputados do PS «assumem ainda o compromisso de criar um metro ligeiro de superfície que interligue Olhão, Faro, o Aeroporto de Faro, a Universidade do Algarve, o futuro Hospital Central do Algarve no Parque das Cidades e Loulé e de avançar com o estudo de viabilidade da ligação ferroviária com a Andaluzia. Só a vitória do Partido Socialista garante a concretização da eletrificação da linha de caminho de Ferro do Algarve», conclui a nota.