PS Algarve prioriza diversificação económica e criação de riqueza

Partido Socialista (PS) Algarve diz que a diversificação da economia regional e criação de riqueza são prioridades do próximo ciclo político.

A região do Algarve vai ter ao seu dispor mais de mil e duzentos milhões de euros de fundos comunitários para alavancar o desenvolvimento económico da região. Um valor que não era alcançado desde que a região algarvia deixou de fazer parte das regiões de convergência por ter ultrapassado os 75 por cento da média do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia (UE).

«É o quadruplo do que o governo do PSD negociou com Bruxelas em 2011 para a região», sublinha Jamila Madeira.

«Passamos de 300 milhões de euros para 1.200 milhões de euros. Quatro vezes mais fundos disponíveis o que nos coloca na mão a oportunidade de apostar na diversificação da nossa economia para dependermos menos do turismo, qualificarmos a nossa oferta hoteleira e apoiarmos os nossos empresários a crescer e a criar riqueza e postos de trabalho mais qualificados e melhor remunerados».

A cabeça de lista do PS Algarve considera que nestas eleições está também em causa saber como vamos utilizar estes apoios extraordinários e que áreas consideramos prioritárias.

A região vai gerir diretamente 780 milhões de euros para melhorar a competitividade e alavancar o seu crescimento e desenvolvimento mas o Partido Socialista já reservou 300 milhões de euros para apoiar as empresas e os empresários que queiram crescer e investir no Algarve, criando riqueza e emprego em áreas que não sejam a hotelaria e o turismo.

«Isto é fundamental porque a região vai ficar mais forte e melhor preparada para resistir a novas crises e ameaças», sublinha.

Jamila Madeira lembra ainda que não haverá modelo de desenvolvimento económico sem habitação acessível para os trabalhadores, os jovens e para as famílias com rendimentos intermédios «é por isso que o governo do PS tem já neste momento contratualizado com vários municípios do Algarve a construção de 3322 habitações, num investimento, até ao momento, de 233 milhões de euros».

Outro grande investimento estratégico para a região e em particular para apoiar a agricultura é a água. «Água é vida», lembra a cabeça de lista do PS Algarve. «Nós somos uma região mediterrânea e temos que liderar nas medidas de combate às alterações climáticas e à transição energética. Somos a única região do Portugal que tem no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) uma gaveta com duzentos milhões de euros exclusivos para investir no Algarve. A dessalinização, a captação de água no Guadiana são projetos fundamentais que já estão em curso para garantir água em qualidade e quantidade ao Algarve».

Estas são as prioridades do Partido Socialista. «A direita tem outro caminho. A direita considera que o mercado imobiliário é que tem de resolver o problema dos preços da habitação ou que o Serviço Nacional de Saúde deve responder apenas aos pobres e que quem tem dinheiro deve pagar para ter saúde», compara a candidata socialista.

«Nestas eleições está em causa a definição do modelo de desenvolvimento que queremos para a nossa região e para o país e como vamos aproveitar os recursos extraordinários que o primeiro-ministro António Costa negociou em Bruxelas para o Algarve e para Portugal. Queremos um modelo solidário ou um modelo individualista? Um modelo que promove o crescimento e apoia as empresas que investem e apostam no trabalho qualificado e melhor remunerado ou a continuação da política de austeridade e de baixos salários que a direita implementou entre 2011 e 2015 e que ainda hoje continua a defender», conclui Jamila Madeira em nota enviada hoje ao barlavento.