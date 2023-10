PS Algarve: OE2024 «honra os principais compromissos» com a região

O Orçamento de Estado (OE) para 2024 «faz o que é preciso e honra os principais compromissos» com a região diz hoje o PS Algarve.

O «compromisso do lançamento do concurso para a construção do novo Hospital Central do Algarve e uma nova redução das portagens na Via do Infante são duas das principais marcas da proposta de Orçamento de Estado para 2024», diz hoje a Federação do Algarve do Partido Socialista (PS), em comunicado, sublinhando que «este é o orçamento que faz o que é preciso fazer e que honra os compromissos do PS em matéria de saúde no Algarve».

Luis Graça, presidente da Federação do PS Algarve assinala que depois da abertura do novo hospital das Terras do Infante e da recente inauguração em Lagos do Centro Oftalmológico «teremos em 2024 uma profunda mudança no modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região com a constituição de uma Unidade Local de Saúde e o início de uma nova realidade de acesso e diferenciação clínica com a abertura do concurso para a Parceria Público Privada de construção do novo Hospital Central, assim como do Centro Oncológico de Referência do Sul».

«Trata-se do maior investimento de sempre na melhoria dos cuidados de saúde dos algarvios. O novo Hospital Central é a causa das causas dos socialistas do Algarve e estamos hoje certos do lançamento do concurso para a sua construção», diz Luis Graça que realça ainda a nova redução das portagens na Via do Infante prevista na proposta do Orçamento de Estado para 2024.

«São mais 30 por cento de desconto. Se compararmos o valor das portagens em 2011 com o valor do próximo ano temos um desconto de 65 por cento, significativamente acima do compromisso assumido em 2015 pelos deputados socialistas de reduzir em 50 por cento o valor das portagens».

A Federação do PS Algarve destaca ainda os compromissos no Orçamento de Estado referentes aos investimentos na garantia de água, designadamente a construção de uma central dessalinizadora, a captação de água no Pomarão, a execução do plano regional de eficiência hídrica, com a redução de perdas no uso urbano e na agricultura, a reutilização de águas residuais tratadas para as atividades económicas na região.

Merece também destaque o início dos estudos de viabilidade da Barragem da Foupana, a electrificação da linha de caminho de ferro, a construção da variante rodoviária a Olhão, o avanço da Ponte Alcoutim Sanlucar del Guadiana, as novas instalações da directoria da Polícia Judiciária (PJ) de Faro, uma nova residência de estudantes universitários, a valorização do antiga Estação Agrária de Tavira e a constituição de um Plano Plurianual de Dragagens para o Algarve.