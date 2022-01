PS Algarve enaltece reabertura das escolas «seguras e com confiança»

Escolas do Algarve reabriram «seguras e com confiança» enaltece o Partido Socialista (PS). Regresso às aulas «não podia estar a correr melhor».

Os candidatos algarvios do Partido Socialista (PS) à Assembleia da República visitaram na manhã de ontem um conjunto de Escolas em todo o Algarve onde constataram, em todos os estabelecimentos de ensino visitados, um ambiente de tranquilidade, confiança e grande alegria pelo regresso às aulas.

Jamila Madeira, agradeceu à comunidade Escolar e aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde o exemplo que todos demos na luta contra a pandemia e no regresso gradual às nossas vidas.

«Juntos seguimos e conseguimos. As nossas escolas reabriram com professores e alunos vacinados. É visível a alegria e a confiança no rosto de todos. Parabéns aos alunos, aos pais, aos professores e a todos os colaboradores das Escolas e aos profissionais de saúde pelo seu exemplo e trabalho», afirmou.

A cabeça de lista do PS pelo Algarve sublinha que nos últimos seis anos o governo de António Costa investiu na região 27 milhões de euros em obras de reabilitação e modernização do Parque Escolar, incluindo a construção de novas Escolas no Algarve tendo durante os últimos dois anos de pandemia já distribuído 33 mil equipamentos informáticos pelas Escolas da região «melhorando a qualidade da Escola pública e garantindo que nenhum aluno fica para trás».

Os candidatos do PS estiverem em Quarteira, na nova Escola D. Dinis, na Escola Poeta Bernardo Passos em São Brás de Alportel, na Secundária João de Deus (antigo Liceu) e na Escola Tomás Cabreira, ambas em Faro, na Escola secundária de Silves, em Silves, na Escola das Naus e na Escola Tecnopolis, ambas em Lagos, na Escola D. José I, em Monte Gordo – Vila Real de Santo António, na Escola Diamantino Negrão e na Escola Francisco Cabrita, ambas em Albufeira, na Escola D. Paio Peres Correia, em Tavira e na Escola da Bemposta, em Portimão.