Pedro Nuno Santos: «Centralismo ainda é realidade no país»

De visita a Faro, o candidato à liderança do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, diz que o centralismo ainda é uma realidade.

O candidato à liderança do PS Pedro Nuno Santos disse ontem que o centralismo ainda é uma realidade em Portugal e que o país, para aproveitar na plenitude o seu território, não pode deixar nenhuma região para trás.

«Portugal só será um país desenvolvido, um país rico, se for capaz de aproveitar na plenitude o seu território, se deixar de aceitar que há regiões que ficam sempre para depois», afirmou, durante um encontro com militantes e simpatizantes socialistas do distrito de Faro.

O candidato à sucessão de António Costa na liderança do PS frisou que o país não pode ser «reduzido a uma pequena e estreita faixa do litoral entre Braga e Setúbal» e que «Portugal inteiro é um país que não deixa nenhuma região para trás».

«O centralismo é uma realidade em Portugal, ainda hoje. E o centralismo tem uma explicação: ao longo dos anos, nós fomos insistindo sempre no mesmo sítio», referiu.

O despovoamento do território, prosseguiu Pedro Nuno Santos, «não aconteceu por acaso», aconteceu porque o país foi adotando, «durante muitas décadas, as políticas erradas».

O candidato a secretário-geral do PS defendeu que «a melhor forma de uma região se desenvolver é ser gerida pelos próprios» e que os cidadãos de cada região devem «tomar nas suas mãos os destinos das suas regiões».

«A regionalização é um dos nossos maiores desafios. Não põe em causa a coesão nacional, pelo contrário, garante-a. Nós só teremos coesão nacional com um desenvolvimento harmonioso. Um dos passos que falta dar em Portugal é dar instrumentos às regiões para que possam fazer o seu caminho», sustentou Pedro Nuno Santos.

O candidato à liderança do PS afirmou ainda que «há muitos problemas que persistem no país», que os socialistas «assumem», e que a melhor forma de os resolver «é ouvindo as pessoas, é estando próximo delas, é sentindo os problemas dos outros, é ter empatia com os problemas dos outros».

«Este é um dos nossos desafios: ter a capacidade de ouvir, de estar próximo, de sentir. E quando o fazemos, nós governamos bem. Quando nós somos capazes de ouvir o outro, normalmente, nós governamos bem», sublinhou.

Além de Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião são os outros candidatos à liderança do PS, com eleições marcadas para 15 e 16 de dezembro.