PCP promove reuniu com direção do CHUA sobre o Hospital de Lagos

O Partido Comunista Português (PCP) promoveu iniciativas com pescadores de Olhão e trabalhadores da Groundforce. Realizou ainda uma reunião com direção do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) sobre o Hospital de Lagos.

Numa jornada promovida pelo PCP na região do Algarve na segunda-feira, dia 5 de julho, que contou com a participação de João Dias, deputado do PCP na Assembleia da República, foram realizadas diversas visitas e encontros em torno de problemas e aspirações desta região.

Destacam-se, entre outras ações, a reunião realizada com a Olhãopesca onde foram abordados os aspetos relacionados com a atividade piscatória, desde logo, a necessidade de potenciar a pesca do cerco tendo em conta o alargamento das quotas de pesca de sardinha, a urgência em cuidar da qualidade das águas na Ria Formosa com a necessidade de maior investimento público nesta área, bem como, as preocupações com a manutenção dos stocks de várias espécies e a combinação entre os interesses ambientais e a dinamização desta atividade económica.

A delegação do PCP reuniu também com a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) para abordar a situação e o futuro do Hospital de Lagos que tem sido objeto da luta das populações e da intervenção do PCP.

Nesta reunião, o PCP teve a oportunidade de relembrar a resolução aprovada na Assembleia da República por iniciativa do PCP que recomenda ao governo a construção de novas instalações para o Hospital de Lagos de modo a que este possa dar resposta às populações daqueles territórios.

Confrontado com a situação de salários em atraso e o perigo de insolvência da Groundforce o PCP reuniu com a Comissão de Trabalhadores desta empresa que opera no Aeroporto de Faro.

Responsável pela assistência em terra à atividade aeroportuária, «esta empresa faz falta à TAP e ao país», pelo que o PCP reafirmou a sua proposta de nacionalização da empresa, «condição indispensável para não só defender os direitos dos trabalhadores, como para fazer avançar a qualidade da assistência em terra que, já esteve integrada na TAP», recorda aquela força partidária.

A delegação do PCP visitou ainda a Freguesia de São Bartolomeu de Messines que tem sido gerida pela CDU, tendo tomado conhecimento das diversas obras que estão em curso nesta freguesia e marcam de forma distinta a gestão da CDU no concelho de Silves.