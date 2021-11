PCP promove 10 ações contra as portagens na A22 a 7 de dezembro

Partido Comunista Português (PCP) celebra os 10 anos de portagens na Via do Infante (A22) com ações de protesto.

O Secretariado da Direção da Organização Regional do Algarve do Partido Comunista Português (PCP) informa que na terça-feira, dia 7 de dezembro, a CDU realizará ao longo do dia 10 ações contra as portagens na Via do Infante (A22) que irão decorrer nos concelhos de Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Faro, Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa, Portimão e Lagos.

Isto porque no dia 8 de dezembro, assinalam-se 10 anos da imposição de portagens na Via do Infante pelo governo PS/Sócrates, contra a vontade dos trabalhadores e das populações do Algarve.

«Uma decisão que tendo sido confirmada nos anos seguintes por sucessivos governos do PSD/CDS e do PS, prejudicou gravemente a região, constituindo-se como um fator de extorsão da riqueza produzida na região, por parte do grupo económico que ficou com a concessão desta via», diz o PCP em comunicado enviado às redações.

Dez anos de portagens «que foram um fator de atraso ao desenvolvimento do Algarve, de agravamento da sinistralidade (parte do tráfego foi desviado para a EN125), perda de competitividade por parte das empresas na região e de empobrecimento das populações. O facto da Via do Infante ter sido construída com dinheiros públicas e estar ao serviço da acumulação privada, torna ainda mais grave a conivência de sucessivos governos com esta situação».

Ao longo dos anos, nem as populações, nem a CDU se conformaram com esta decisão. A intensa luta, denúncia e proposta que foi desenvolvida, obrigou os últimos governos do Partido Socialista (PS) a reduzirem o valor das portagens, como aliás ficou consagrado no último Orçamento do Estado para 2021, em que a redução para 50 por cento do valor das portagens foi imposta contra a vontade do PS.

No entanto, os avanços que se alcançaram, os últimos entraram em vigor no passado dia 1 de julho, «não resolveram em definitivo este problema. Apesar das sucessivas propostas, designadamente do PCP, no sentido da abolição imediata das portagens, PS, PSD e CDS, opuseram-se sempre à sua eliminação. Assim foi ainda esta semana na Assembleia da República com novo chumbo por parte dos mesmos partidos a nova proposta do PCP. Se o Algarve ainda hoje tem portagens na Via do Infante, é porque PS, PSD e CDS assim o quiseram».

«Aos que não se cansam de acenar com as supostas virtudes das chamadas Parcerias Público Privadas, convidamos a porem os olhos na Via do Infante e na EN 125, cujas obras estão paradas com o Estado a pagar dezenas de milhões de euros à concessionária, e facilmente verificarão até onde a política de direita favorece os interesses dos grupos económicos em detrimento de toda uma região e da população que aqui vive e trabalha».