PCP não quer Parque de Campismo da Ilha de Tavira gerido por privados

O Partido Comunista Português (PCP) está contra a concessão da gestão do Parque de Campismo da Ilha de Tavira a privados.

Em reunião de Câmara, decorrida no dia 19 de setembro, foi aprovada a entrega da gestão do Parque de Campismo da ilha de Tavira a privados, por meio da abertura de um concurso internacional.

«Há muitos anos que a Câmara Municipal do Partido Socialista tem votado ao quase abandono aquele Parque de Campismo, fazendo crescer queixas, por parte dos utentes, de acumulação de lixo, atraindo ratos e outros animais», lamenta a concelhia.

«De acumulação de agulhas dos pinheiros, potenciando riscos de incêndio. De falta de manutenção dos passadiços, provocando quedas dos transeuntes. De falta de segurança e vigilância, capaz de assegurar a tranquilidade dos campistas que ocupam os cerca de 3 hectares do espaço. De falta de manutenção dos balneários, com degradação dos equipamentos, que resultam em perdas inadmissíveis de água pelas tubagens e torneiras, falta de água quente em dois balneários e a ainda existência de placas de fibrocimento, com amianto, nas coberturas das instalações», diz o PCP em nota enviada hoje às redações.

«À urgente necessidade de investimento, que se avoluma com o tempo e o desleixo, e a imperiosa necessidade de melhoria das condições de conforto e segurança neste importante equipamento público, a Câmara Municipal de Tavira responde desresponsabilizando-se e empurrando a gestão para um privado que fará os utentes pagar todos os custos de manutenção, melhoria e gestão, bem como, os lucros que procurará realizar, à custa deste equipamento de todos nós».

Assim, «tememos que a consequência desta opção, deste lavar de mãos da Câmara Municipal, a concretizar-se, seja um aumento das tarifas a cobrar o todos os campistas, sejam de curta estadia, sejam funcionários da autarquia ou sejam campistas habituais. Ou que a eventual redução das tarifas para estes últimos seja à custa da redução do espaço disponível para a montagem das tendas habituais».

No cumprimento de um dos objetivos para o qual este Parque de Campismo foi criado, «a Câmara Municipal deve encarar este equipamento como a prestação de um serviço público aos seus trabalhadores, aos tavirenses e a todos os que visitam o concelho, que queiram usufruir do espaço de lazer que a Ilha de Tavira sempre foi, a custos acessíveis à generalidade da população, com conforto e qualidade. A gestão do Parque deve continuar a ser uma responsabilidade da autarquia».

A Concelhia de Tavira do PCP considera que a Câmara Municipal de Tavira «deve arrepiar caminho e abandonar esta opção que pode transformar o Parque de Campismo num equipamento de luxo e exclusivo, ao serviço do interesse e lucro particular».

Antes, «deverá assumir e realizar os investimentos necessários, com respeito pelo ecossistema em que se insere, considerando-o como um bem de uso comum, para todos».