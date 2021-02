PCP marca comício para 14 de fevereiro com Jerónimo de Sousa

No ano em que se assinala o Centenário do Partido, a Direção da Organização Regional do Algarve (DORAL) do Partido Comunista Português, vai realizar no dia 14 de fevereiro, uma iniciativa com a participação do Secretário-geral Jerónimo de Sousa.

As comemorações do centenário do PCP serão ainda marcadas na região pela promoção de exposições, sessões públicas e debates, colocação de 100 bandeiras vermelhas em cidades algarvias, a pintura de murais, sessões de apresentação do livro «100 anos de luta ao serviço do Povo e da Pátria, pela democracia e o socialismo, bem como, a participação no comício de 6 de março no Campo Pequeno em Lisboa.

Entretanto, João Dias, deputado do PCP na Assembleia da República, marcou uma vez mais presença no Algarve, com uma visita realizada no dia 1 de fevereiro aos concelhos de Monchique, Portimão e Vila do Bispo.

Em Monchique, a delegação do PCP deu a conhecer à população e aos utentes dos correios daquela vila algarvia, a sua posição contrária ao encerramento do Centro de Distribuição Postal que a administração dos CTT concretizou no passado dia 25 de janeiro.

Uma decisão, tomada em plena pandemia, que contribuirá para uma ainda maior degradação do serviço postal, prejudicando as populações e os direitos dos trabalhadores.

Nesta ação, a população mostrou o seu descontentamento e preocupação perante a degradação deste serviço público que foi, como é sabido, privatizado pelo último governo PSD/CDS, não tendo sido revertida até ao momento como o PCP há muito exige.

Em Alvor (Portimão) e Sagres (Vila do Bispo) a delegação do PCP encontrou-se com associações destas duas comunidades piscatórias para ouvir os pescadores, tendo confirmado as suas preocupações quanto à necessidade de políticas que valorizem a pequena pesca, inseparáveis de medidas que assegurem a valorização dos preços do pescado na primeira venda em lota, de apoios à modernização do sector, de valorização dos direitos dos pescadores incluindo no plano salarial.

Acrescem preocupações quanto à crescente ocupação por outras atividades das áreas historicamente associadas à pequena pesca