PCP Loulé acompanhou greve dos trabalhadores da recolha de resíduos

A Concelhia de Loulé do Partido Comunista Português (PCP) marcou presença solidária na greve dos trabalhadores de recolha de resíduos.

A Comissão Concelhia de Loulé do Partido Comunista Português (PCP) marcou presença solidária, junto dos trabalhadores da recolha de resíduos que integraram o piquete de greve do STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local, nos estaleiros municipais da Câmara Municipal de Loulé à entrada do turno da noite deste serviço.

Uma greve decretada pela Frente Comum dos sindicatos da Administração Pública, da CGTP-IN, que o PCP «saúda a sua realização e estende a solidariedade a todos os trabalhadores que hoje estão em luta pelo aumento dos salários, contra a proposta de Orçamentos de Estado 2023 do governo do Partido Socialista (PS), pela dignificação das carreiras e pela defesa e melhoria dos serviços públicos».

«O brutal aumento do custo de vida, as dificuldades de acesso e a falta de condições em muitos serviços públicos, a ausência de medidas do governo PS face à grave situação social, são uma dura realidade a que os trabalhadores da Administração Pública não ficaram indiferentes e que com a mobilização e participação nesta acção de luta estão a dar resposta», diz a Concelhia em nota enviada ao barlavento.

O PCP «apela aos trabalhadores a continuação da luta».