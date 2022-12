Exclusão no concurso da Direção-geral das Artes (DGArtes) põe em risco cinco estruturas culturais do Algarve, denuncia o Partido Comunista Português (PCP).

Os resultados provisórios que foram divulgados no âmbito dos concursos de apoios sustentados às Artes 2023/2026 da Direção-geral das Artes (DGArtes), excluíram mais de 100 estruturas culturais de norte a sul do país, entre elas, várias estruturas que desenvolvem a sua intervenção no Algarve.

São os casos da Companhia de Teatro do Algarve – ACTA, do JAT – Colectivo Janela Aberta Teatro – Associação Cultural, da Mãozorra Associação Cultural, da Folha de Medronho – Associação de Artes Performativas e da Corpodehoje – Associação Cultural.

Ficaram de fora, «não porque não cumprissem os critérios estabelecidos nos concursos mas por falta de dotação orçamental. Isto é, apesar de as candidaturas terem avaliação positiva e terem sido consideradas elegíveis, não tiveram qualquer tipo de apoio, o que revela a insuficiência das verbas alocadas ao apoio às artes», diz o PCP.

Foi isso mesmo que foi confirmado na segunda-feira, dia 12 de dezembro, em Faro, na reunião que o Grupo Parlamentar do PCP, com o deputado João Dias, teve com a ACTA.

«Apesar do reforço orçamental anunciado pelo governo, o facto é que este foi aplicado de forma discriminatória colocando em risco a sobrevivência de muitas estruturas. Algumas poderão nem sequer reunir as condições para manter o desenvolvimento do trabalho artístico e cultural, com tudo o que isso significa na fragilização da atividade cultural, no aumento do desemprego de trabalhadores da cultura e contribui para o aprofundamento de desigualdades e assimetrias regionais, podendo levar ao desaparecimento da atividade cultural em diversas localidades», argumenta o partido em nota enviada ao barlavento.

O PCP relembra que «tudo isto teria sido evitado se as propostas avançadas pelo PCP no Orçamento do Estado para 2023 tivessem sido aprovadas, designadamente o reforço de 86 milhões de euros proposto pelo PCP. Com este montante estava assegurado o apoio a todas as estruturas de criação artística elegíveis no ano de 2023. Mas mais uma vez, Partido Socialista (PS), acompanhado do PSD, IL e CH impediram a aprovação desta proposta, sendo responsáveis pela difícil situação de muitas estruturas culturais».

«Perante o desastre dos resultados dos concursos, que tem levado à sua contestação por parte de muitas dezenas estruturas e trabalhadores da cultura, o Ministro da Cultura insiste em não corrigir os erros, nem reforçar as verbas para o apoio às artes, o que é bem revelador das opções políticas do governo, de desinvestimento e de menosprezo pela criação artística», lê-se ainda.

No imediato, o PCP «exige a correção dos resultados dos concursos, assegurar o adequado financiamento aos apoios às artes, reforçar as verbas no âmbito do Programa de Apoio Sustentado às Artes 2023/2026 e assegurar que nenhuma estrutura cultural e artística elegível e que cumpra os critérios estabelecidos pelos concursos, como é o caso destas cinco estruturas algarvias, fica sem o devido apoio».

«Mas é preciso alterar o modelo de apoio às artes. É preciso abandonar o modelo concursal e garantir um outro modelo de financiamento que assegure o apoio a todas as estruturas artísticas e culturais, considerando o seu projeto e plano de atividades e que potencie em todo o território a dinamização e o desenvolvimento cultural do Algarve e do país», conclui a nota dos comunistas.