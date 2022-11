PCP de Olhão agenda Tribuna Pública para dia 26 de novembro

Assembleia da Organização Concelhia do Partido Comunista Português (PCP) de Olhão marcou tribuna pública para dia 26 de novembro.

A XII Assembleia da Organização Concelhia de Olhão do PCP, sob o lema «Mais Organização, Mais Intervenção», realizou-se no sábado, dia 5 de novembro, no Auditório da Praceta Agadir, na cidade cubista.

A Assembleia, cumprindo com os objetivos propostos para a sua realização, fez um balanço da atividade do PCP nos quatro anos decorrentes entre Assembleias (2018-2022), discutindo e votando a proposta de resolução política que orientará o trabalho futuro da Organização concelhia de Olhão, elegendo a sua nova comissão concelhia.

Uma Assembleia que também realizou a discussão e análise tanto do quadro político internacional, «agravado pelo ofensiva do imperialismo e a sua natureza exploradora e agressiva, como do quadro político nacional, num momento em que o aumento do custo de vida, entre outros fatores, degrada o dia a dia dos trabalhadores, dificultando o acesso a bens essenciais, ao mesmo tempo que se verifica a crescente desregulação que sustentam os lucros dos grandes grupos económicos. Uma realidade marcada por uma maioria do governo do Partido Socialista (PS) que não dá resposta a nenhum destes anseios», diz aquela comissão concelhia em nota enviada à redação do barlavento.

«Uma realidade também vivida no concelho de Olhão, liderado desde sempre por executivos do PS e que não dão resposta aos problemas essenciais do concelho, nomeadamente na defesa de quem cá vive e trabalha».

A assembleia de organização discutiu e definiu, com a aprovação do projeto de resolução política, as linhas de intervenção para os próximos anos, definido como questões centrais a defesa dos jovens, dos trabalhadores e dos pensionistas e reformados, com linhas de ação concreta na defesa dos direitos à saúde, à educação, habitação, cultura.

Exemplo concreto foi a marcação de uma ação de luta em defesa de uma cidade com acesso e transporte disponível para todos, já com uma Tribuna Pública, no dia 26 de novembro, às 10h00, na passagem desnivelada, em defesa dos transportes públicos de qualidade e para todos.

No segundo ponto da Assembleia foi eleita a nova Comissão Concelhia, sendo composta por 17 membros, com uma média de idades de 51 anos, abrangendo estudantes, reformados e vários trabalhadores de diversas áreas de atividades, desde o setor produtivo, à educação, comércio, serviços e hotelaria.

Pode concluir-se da XII Assembleia de Organização Concelhia de Olhão do PCP que, «em Olhão, com os trabalhadores e as populações, todos os dias, o futuro tem Partido. Um PCP Mais forte, com mais organização e mais intervenção, em luta por uma Política Patriótica de Esquerda, por uma Democracia Avançada e pelo Socialismo».