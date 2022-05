Partido Comunista Português (PCP) assinala no Algarve centenário de José Saramago com sessões públicas em torno do livro «Viagem a Portugal».

O PCP promoverá, durante o ano de 2022, no Algarve, diversas iniciativas inseridas no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago.

Estas iniciativas iniciam-se, em Faro, na sexta-feira, dia 17 de junho, às 18 horas, numa sessão pública promovida no Museu Municipal de Faro, em torno da obra Viagem a Portugal.

Terão, depois, continuidade a 30 de Junho, numa nova sessão sobre o mesmo tema, promovida na Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António.

No caso de Faro, a sessão conta com a participação de Marco Lopes, diretor do Museu Municipal de Faro, Carina Infante do Carmo, professora universitária, e Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

Em Vila Real de Santo António, intervirão José Cruz, escritor, e Carina Infante do Carmo.

Sublinhe-se que a escolha destas duas cidades algarvias e, em particular, do Museu Municipal de Faro, é inseparável das múltiplas referências a estas cidades e àquele museu em «Viagem a Portugal».

Ao assinalar o centenário de José Saramago, sob o lema «Escritor universal, intelectual de Abril, militante comunista», o PCP pretende contribuir para a divulgação e debate em torno da obra de um dos mais destacados intelectuais do Portugal democrático, para a democratização da cultura, com especial preocupação com as novas gerações, bem com para o conhecimento do seu papel na luta contra o fascismo, pelas conquistas de Abril, como militante comunista.